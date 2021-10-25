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陌生車突「停在1樓門口」　他火大報警…結局神反轉：感謝您！

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書爆廢公社）

▲原PO發現自家一樓突然停了一輛汽車。（圖／翻攝自臉書爆廢公社）

記者施怡妏／綜合報導

尖峰時刻市中心停車位總是一位難求，一名屋主無奈表示，家中樓下停了一輛黑色轎車，雖然有附上電話，但卻無人接聽，屋主立刻報警，但警察表示私人土地不能拖吊，讓他不知道如何處理，不過，劇情卻神反轉，車主竟然上門來致歉，還堅持給紅包表示歉意，事後原PO將這筆錢全數捐出去了。

一名屋主在臉書「爆廢公社」發文抱怨，家樓下停了一輛汽車，直接堵住門口，讓他火大報警，但警察卻說私人土地不能拖吊，讓他不知該如何解決，本來還想著打算提告，沒想到不久後車主將車開走，但他沒有看到車主是誰。

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▲▼ 。（圖／翻攝自臉書爆廢公社）

▲▼車主留下紅包表示歉意。（圖／翻攝自臉書爆廢公社）

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書爆廢公社）

接著，有位大哥按鈴，表示自己是該車的車主，有準備一點小心意要向他原PO致歉，他向對方表示不用，但車主很堅持，還說東西會放在信箱，原PO擔心車主會賴著不走，便答應對方，沒想到車主竟然給了一包紅包，裡面裝有1600元，讓原PO超驚喜，事後，原PO將這筆錢全數捐出去，「就幫這位大哥全數捐給了家扶基金會，家扶基金會感謝您的捐款」。

貼文曝光後，引起網友討論，「和平完滿解決，你肯代捐款也是大肚量」、「表示這車主很上道的」、「兩方處理事情的方式都很棒」、「停個車1600，真大哥」、「車主很有誠意，屋主好人一生平安」、「很有誠意，給這麼多還有道歉」、「哇，1600元歡迎來停我家，車庫寬敞，附送洗車」。

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關鍵字：

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