BMW撞警車再衝民宅！安全氣囊爆開　酒駕男氣胸進加護病房

▲林姓女警巡邏時遭酒駕余男撞擊。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市大里區31歲林姓女警日前執行巡邏勤務，行經中山路與大豐路口時，突遭後方1輛黑色BMW撞擊，2車相撞後巡邏車向前滑行，BMW隨後又衝進一旁民宅，造成民宅受損。突如其來的車禍令女警受到驚嚇，所幸人未受傷，而BMW駕駛余男因安全氣囊彈出導致氣胸，目前正在加護病房救治，經抽血查出有酒駕情形，警方初判肇因為車速過快，詳細情形仍釐清調查中。

台中市霧峰警分局表示，林姓女警23日凌晨1時15分許執行勤務，沿中山路左轉進大峰路方向行駛，余姓男子（32歲）駕駛自小客車沿大峰路往大里橋方向行駛，雙方於該路口發生碰撞。

▲▼車內安全氣囊爆開，造成余男氣胸；余男撞擊警車後又撞向一旁民宅。（圖／民眾提供）

車禍後巡邏車尾毀損，林女未受傷；余男車輛與警車相撞後再撞向民宅，造成車頭毀損、引擎蓋變形，安全氣囊爆開，余男因氣胸目前正於亞洲大學附屬醫院加護病房救治，待傷勢好轉警方將會進行製作筆錄。余男經抽血發現酒精濃度超標，警方將依法函送法辦。

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▲▼余男撞擊警車後又撞向一旁民宅，造成毀損。（圖／民眾提供）

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