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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

線民事件後黃國書首度現身立法院　「謝謝大家」4字低調回應

▲▼立法院會審查萊豬行政命令,黃國書。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨立委黃國書。（圖／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

民進黨立委黃國書日前承認，戒嚴時期曾為情治單位進行政治偵搜，他在26日首度現身立法院，僅向在場媒體表示「謝謝大家」。黃國書稍早也在臉書表示，在久遠的那段歴史節點裡，他也曾經作為監視器般，工具性的存在著，並坦言因為自己的污點，不再有資格與大家同行。

黃國書17日在臉書坦言，他在大學時代，曾被迫協助情治單位政治偵搜工作，那是30多年前戒嚴時期的一段塵封往事，宣布即日起將退出民進黨、退出黨團運作，而選民服務的工作仍將持續，「在本屆任期屆滿後，本人將不再尋求連任，未來將投身文化公益為社會服務」。

立法院會26日處理中選會人事同意權案，民進黨團發布甲級動員力拚過關，立法院副院長蔡其昌在上午9時宣布開會，並請議事人員布置圈票處後，投票約在9時10分開始進行，投票時間至上午10時30分。

對此，黃國書大約在上午10時現身議場簽到處，這也是他自從爆發線民事件後，沉寂一週首度公開現身，面對在場媒體詢問，黃國書僅說「謝謝大家」，並且在投完票後隨即離開，僅向媒體表示「因為我要趕高鐵了」。

此外，黃國書稍早也以「請別再說我勇敢」為題在臉書發文表示，自己家路旁有支監視器，或正在紀錄著他生活的日常，「我出門時 ，偶而會抬頭望了一眼 ；也會想著，它為什麼被設置在那？若它有自由意志，它又會願意被安裝在那嗎？」

黃國書坦言，在久遠的那段歴史節點裡，他也曾經作為監視器般，工具性的存在著。重新打開過往的這段錯誤難堪，真的很抱歉，自己依然憎惡著當時自己的不夠勇敢，「我一時的怯弱舆恐懼戰勝脆弱的心理素質，於是我從此被掌握利用陷入無間，而不能自己」。

黃國書也說，自己羨慕有些同志有著堅強的人格特質，在那個衝撞的年代，義無反顧、勇往直前，所以他深自懊悔、反省 ，也認為在完成階段性選民的付託之後，「因為我的污點，我不再有資格，與大家同行」。

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