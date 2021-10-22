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線民案還原歷史真相　促轉會「反獵巫」：聆聽威權體制協力者的聲音

▲▼ 民進黨立委黃國書 。（圖／記者崔至雲攝）

▲民進黨立委黃國書 。（資料照／記者崔至雲攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立委黃國書日前坦承曾是國民黨情治系統的「線民」，掀起政壇波瀾。促轉會22日下午舉行記者會表示，對於監控體制圖像還需長期整理研究，且情治機關對檔案上涉及的情報來源如何揭露也有不同看法，有待部會之間達成共識；強調威權體制的運作基礎就是在撕裂社會成員彼此的信任，如果以單一判準對「參與威權體制的人」進行獵巫，強化「加害人」與「被害人」的對立，會讓威權體制的協力者更加噤聲，而失去認識威權體制全貌的機會。

促轉會表示，每當轉型正義出現爭議時，社會時常出現希望避免撕裂社會的聲音，另一方面，當事人與家屬長年來要求真相的聲音也不容忽視。但是立法者在《促轉條例》要求促轉會要以「還原歷史真相、釐清壓迫體制加害者及參與者責任，促進社會和解」為任務，因此，促轉會依法即以此方向執行任務。

促轉會表示，還原歷史真相是轉型正義的基礎，促轉會應該指認出過去的威權政府、黨政軍特等部門犯下的錯誤、對人民造成的傷害；透過責任釐清希望提醒社會，國家承擔錯誤並負責的必要性，以避免體制壓迫人民、扭曲人性的錯誤再度發生。

促轉會表示，目前其對軍事審判體制的瞭解較為完整，但監控體制圖像還需要更為長期的整理研究。另外，針對檔案上涉及的情報來源，情治機關對於如何揭露也有不同看法，這些都有待部會之間達成共識。促轉會於2019年3月開始執行「監控類檔案開放閱覽之當事人意見調查計畫」，開放懷疑自己被監控或被載入監控類檔案的相關當事人，前來申請閱覽自身檔案，希望能透過當事人閱讀檔案的想法及意見紀錄，核實並補充檔案中未記載的更多面貌，作為後續檔案開放應用政策的意見參考。

促轉會說明，此項計畫至今年5月30日結束，採申請為主，邀請為輔的方式進行。全案共接獲163份申請表， 其中100份申請表查有相關檔案並通知申請人，最後共計78位申請者到會閱覽 。此外，為了政策規劃研究，補足其對案件類型多樣性的了解，核實研究個案，也主動邀請了23位當事人閱覽檔案，另有委託研究團隊邀請的16人，「在所有申請案件中，除查無檔案者之外，我們沒有拒絕過任何一個個案。目前這些計畫都已經結束，促轉會也將政策建議函送檔案局，並且規劃提出修法建議。有需要閱覽檔案的民眾接下來可以到檔案局去申請。」

促轉會表示，對於此案所帶起的社會討論及批評，促轉會虛心接受指教，但也樂見許多人分享自己在威權統治時期的經歷與遭遇。但促轉會強調，運用相關檔案時，仍應保持審慎，多方查證比對。另外，必須注意到監控檔案是國安情治機關的工作紀錄，經情治人員篩選，轉傳，層層通報、過濾，反應特定觀點與脈絡。因此，檔案不可盡信但也非全無可採，檔案的研究與核實調查仍有高度的必要性。

促轉會指出，此類事件是轉型正義必經的陣痛期，同時是我們要共同學習面對的衝突與挑戰。威權體制的運作基礎就是在撕裂社會成員彼此的信任，受害者或壓迫體制的加害人、參與者都是威權體制的經歷者，歷史的真相需要釐清，不因為害怕衝突而逃避面對真相，唯有釐清真相，歷史傷痕才能彌平，追求社會和解才有可能。

促轉會表示，不同於報復式正義，修復式正義不以懲罰為目的，而以修復受創的集體關係為目的。如果以單一判準對「參與威權體制的人」進行獵巫，強化「加害人」與「被害人」的對立，會讓威權體制的協力者更加噤聲，而失去認識威權體制全貌的機會；「如果我們都是威權體制的經歷者，我們需要聆聽威權體制協力者的聲音，才能更全面地瞭解威權體制對全體社會的撕裂與創傷，更重要的是，學習不再犯錯。強化整體社會作為共同體前進的基礎。」

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