「轉型正義是艱難社會工程」　柯文哲：選擇性公開線民就是派系鬥爭

記者蘇晏男／台北報導

線民案持續延燒，民進黨前主席施明德反駁行政院說法，稱美麗島辯護律師當年沒有任何一位替民主運動辯護，反而還得利。對此，台北市長柯文哲22日表示，轉型正義是很艱難政治、社會工程；柯藉民進黨立委黃國書坦承是情治單位線民一事，表示台灣社會還無法承擔將當年的全數線民公開，如果只是選擇性公開，那就是派系鬥爭。

施明德妻子陳嘉君表示，當年美麗島辯護律師除了尤清根呂傳勝外，都應該合理懷疑是國民黨安排的特務。行政院發言人羅秉成21日被問到行政院長蘇貞昌也是當年辯護律師一事，他表示，當年在白色恐怖氛圍下，敢挺身為民主運動辯護，需要勇氣和堅持。但施明德對政院的發言感到不恥，稱當年美麗島辯護律師團當中，沒有任何一位替民主運動辯護，反而還得利。

柯文哲22日在北市防疫記者會上被問到對此事有何看法時表示，第一，每個對台灣民主發展有貢獻的人，我們都跟他說謝謝。第二，轉型正義是很艱難政治、社會工程。

接著，他針對民進黨立委黃國書坦承是情治單位線民一事表示，第一天看到這消息就想說，這就是潘朵拉盒子被打開，我們社會準備好承擔了嗎？按照合理估計，當年線民是1萬人以上，今天要把1萬多人名字都公開嗎？全部公開後，社會有辦法承受嗎？如果是選擇性公開，明眼人一看就知道是派系鬥爭。

柯文哲說，轉型正義是相當困難社會工程，我們還是希望國家往前走，我的態度都是盡量鼓勵國民往前看，如果要把過去的事情拿出來炒作，除非你是非常公平公正的人，且整個社會大家準備好承受這個衝擊，不然實在是要好好想一下。

柯文哲表示，「如果我要亂的話，我就要求民進黨政府請你公布幾萬名線民，全部公開」，既然你要搞轉型正義，我們就來搞個徹底，我認為這對台灣社會衝擊太大，不是現階段我們有辦法承受的。