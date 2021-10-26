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正妹網紅進「人類禁區」PO辣照　網洗板轟不要命…內行人科普打臉

▲▼網紅打卡車諾比核事故發生地。（圖／翻攝自微博）

▲網紅PO出的照片。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸一網紅近日在社交平台分享的一組車諾比打卡照引發關注，照片中，該網紅身穿便服在幾處廢棄建築物前留影，包括著名的核「石棺」，該行為隨後引發熱議。有網友怒噴她不穿防護服的行為，並認為不應該宣傳這種地方，可能造成誤解、吸引更多人無防護前往。

該網紅PO文稱，她參加當地旅行團，來到「世界上最危險的旅行地之一」，「徒步三天兩夜穿越普里比亞特小鎮」，期間「蓋格探測儀（Geiger counter）的警報聲此起彼伏」。照片中，網紅穿著便服在幾處遺跡前拍照打卡。

據維基百科，車諾比核事故或稱車諾比事件，是1986年4月26日於蘇維埃社會主義共和國聯盟烏克蘭蘇維埃社會主義共和國普里比亞特市車諾比核電廠發生的核子反應爐破裂事故。該事故是歷史上最嚴重的核電事故，也是首例被國際核事件分級表評為最高第七級事件的特大事故。事故的主因是反應爐進行緊急停機後的後備供電測試時，因操作人員的訓練不足，最終使功率急遽增加，破壞反應爐。

▲▼網紅打卡車諾比核事故發生地。（圖／翻攝自微博）

▲網紅打卡車諾比核事故發生地。（圖／翻攝自微博）

當時，普里比亞特城因此被廢棄，發生爆炸的電站第4號機組完全被毀，後被水泥封死，稱為「石棺」。因而，該網紅在「石棺」前的照片格外給人視覺衝擊。

該貼文發布後引發熱議，網友質疑博主不穿防護服的行為，認為女方不應該宣傳這種地方，可能造成誤解、吸引更多人無防護前往，「輻射姬？」、「管她呢，反正人家自己都不怕受到輻射」。不過，也有網友科普表示，「專門的旅遊專案。男女都有，270的侶行節目也去過。不要大驚小怪，OK？」、「當地的開放景點，有穿常服就可以進入的地方」。

據悉，其實，自2011年起，烏克蘭政府決定將車諾比核電站事故地區對普通遊客開放，當地也推出了不少一日或兩日旅行團，2019年搜索飛往車諾比航班的數量就超過了東歐人最愛的度假勝地馬蓋魯夫。遊客被要求穿著長衣長褲，不觸碰隔離區裡的任何物品。

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車諾比網紅打卡核事故

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