警尋網紅失蹤未婚夫　竟意外找到9具遺體！露營車上發現整袋屍塊

▲網紅裴蒂托和未婚夫勞德里出發公路旅行後失蹤,兩人皆已證實身亡。(圖/翻攝自IG/gabspetito)



記者張方瑀/綜合報導

美國22歲網紅裴蒂托(Gabrielle "Gabby" Petito)謀殺案的唯一關係人、未婚夫勞德里(Brian Laundrie)的遺體日前被警方尋獲。警方過去一個月出動大批人力尋找勞德里,搜尋地點從橫跨好幾個州,這段時間也讓警方意外找到其他9具失蹤者的遺體或骸骨,其中一具還是被丟棄在露營車上的整袋屍塊。

