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警尋網紅失蹤未婚夫　竟意外找到9具遺體！露營車上發現整袋屍塊

▲▼美國YouTuber裴蒂托（Gabrielle

▲網紅裴蒂托和未婚夫勞德里出發公路旅行後失蹤，兩人皆已證實身亡。（圖／翻攝自IG／gabspetito）

記者張方瑀／綜合報導

美國22歲網紅裴蒂托（Gabrielle "Gabby" Petito）謀殺案的唯一關係人、未婚夫勞德里（Brian Laundrie）的遺體日前被警方尋獲。警方過去一個月出動大批人力尋找勞德里，搜尋地點從橫跨好幾個州，這段時間也讓警方意外找到其他9具失蹤者的遺體或骸骨，其中一具還是被丟棄在露營車上的整袋屍塊。

裴蒂托的遺體9月20日在懷俄明州大提頓國家公園（Grand Teton National Park）一處營地被尋獲，確切死因為勒斃，當時已經暴露在野外3至4周。勞德里9月14日離開家後失蹤逾1個月，警方終於在其住家附近的卡爾頓自然保護區（Carlton Reserve）找到其遺體，但屍身都已腐爛露出白骨。

根據《每日郵報》報導，由於裴蒂托和勞德里的公路旅行橫跨多個州，因此警方過去一個月出動大批警力跨州搜尋，也意外發現了其他9具失蹤者的遺體或骸骨。最後找到的遺體身分是22歲的艾蜜莉（Emily Ferlazzo），警方調查後發現，她的可能死因和裴蒂托非常相似。

▲▼美網紅失蹤未婚夫死亡警連帶找到9具遺體。（圖／翻攝自Facebook）

▲22歲的艾蜜莉（左）遭未婚夫殺害；19歲大學生馬爾卡諾（右）陳屍自家外樹林。（圖／翻攝自Facebook）

她的41歲丈夫約瑟夫（Joseph Ferlazzo）16日向她的父母說，艾蜜莉不見了，父母18日向警方報案指女兒失蹤。當時這對夫妻將巴士改造成露營車，準備前往佛蒙特州慶祝結婚周年，結果就在艾蜜莉父母報案次日，約瑟夫就承認他開槍殺了艾蜜莉，並在露營車將她的遺體肢解；警方也是在被丟棄的露營車上找到整袋屍塊。

警方10月9日在加州、北卡羅萊納州、科羅拉多州也發現另外3具遺體，這3人也都沒有任何關係，其中兩人僅剩下白骨。另外一名失蹤的佛州19歲大學生馬爾卡諾（Miya Marcano）家人痛斥，警方將精力都放在裴蒂托的案件上；馬爾卡諾和裴蒂托差不多時間失蹤，但遲至10月2日才在自家附近樹林找到其遺體，當時她的嘴、手臂和腿都被膠帶綑綁住。

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