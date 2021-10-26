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王必勝爆不倫「小15歲護理師」背景起底　IG打卡曝裸胸照

王必勝抗疫工作繁忙，還得兼顧2個家庭，堪稱「時間管理大師」。

▲王必勝抗疫工作繁忙，還得兼顧2個家庭，堪稱「時間管理大師」。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

本刊調查，林女還創了一個專PO女兒生活照的IG帳號，貼著大量女兒與親友互動的生活點滴，唯獨女兒的父親始終未曾露臉，且女兒從母姓，父親的身分更顯神祕，不過，仔細查看照片中偶爾出現的女兒父親，身形及臉部輪廓的本尊令人好奇。

林女PO的照片中，有二張曾出現女兒的父親，其中一張是熟睡中的女兒，身旁躺著一名身形壯碩、只露出赤裸胸膛及嘴角的男子，照片的敘述寫著「跟把拔共眠」，另一張則是一名男子背對鏡頭抱著女兒的照片，文字敘述寫著「把拔肩膀好厚實喔」，二張照片中的男子，遭爆疑似就是王必勝。

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林女曾在IG上PO出女兒父親的背影照。（圖中女嬰已變裝處理，讀者提供）

▲林女曾在IG上PO出女兒父親的背影照。（圖中女嬰已變裝處理，讀者提供）

照片中躺在林女女兒旁邊的男子，身分令人好奇。（圖中女嬰已變裝處理，讀者提供）

▲照片中躺在林女女兒旁邊的男子，身分令人好奇。（圖中女嬰已變裝處理，讀者提供

知情人士透露，今年38歲的林女曾是台北榮民總醫院的護理師，王必勝當年在北榮擔任胸腔部主治醫師、國際醫療中心及醫療品質管理中心主任、醫企部副主任，二人相識多年。目前林女為了照顧女兒，已沒上班，平日深居簡出，但只要有出門，幾乎都會PO照打卡、分享生活點滴。

林女經常在IG秀名牌包或上傳吃美食及度假照，看似過著令人稱羨的生活，但她PO照的同時，也讓自己與王必勝的不倫戀無意間露餡。

王必勝2017年曾到美國芝加哥出差，並在臉書PO照。（翻攝自臉書）

▲王必勝2017年曾到美國芝加哥出差，並在臉書PO照。（圖／翻攝自臉書）

林女當時也芝加哥打卡PO照，與王必勝出差行程重疊。（讀者提供）

該人士指出，林女之前出國旅遊，總愛打卡PO照，不過，她旅遊的時間、地點，竟都與王必勝的出差行程不謀而合，包括2016年9月，王代表醫師公會到泰國考察，2017年10月到美國芝加哥出差，2018年7月到日本福岡出差，以及同年12月代表衛福部到日本東京考察，都與林女打卡PO照的時間、地點重疊，顯見王與林女的不倫戀已行之有年。

除了愛相隨，林女過去也常PO熊玩偶的照片示愛。知情人士說，「熊熊」是林女對王必勝的暱稱，她在2017年10月的芝加哥行，就曾放上一隻泰迪熊照片，加註「最愛熊熊了」。另外，2018年4月，林也曾上傳一張穿著拉脫維亞文衣服的熊玩偶照片，寫著Gift（禮物），後面還標註一顆愛心，對比王的臉書，當時王的確正在拉脫維亞出差。

王必勝2018年到拉脫維亞出差，並在臉書PO照。（翻攝自臉書）

林女IG也曾PO出穿拉脫維亞文字衣服的熊玩偶，耐人尋味。（讀者提供）

此外，林女2016年2月、6月、8月，還曾上傳到金門的照片，當時王必勝在衛福部金門醫院當院長，王妻在2015、2016年間，也常在IG上傳帶二個女兒到金門探視王的照片，經檢視她們下榻的飯店，跟林女是同一家。


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