王必勝人生真必勝！背景起底如典範　曖昧小15歲護理師陷不倫風暴

▲抗疫有功的王必勝（中）被封為「拆彈專家」，知名度相當高。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

王必勝的友人告訴本刊，王與妻子都畢業於台北醫學大學醫學系，二人從大學時代就已交往，在眾人眼中，王是一位顧家的好丈夫、好爸爸，對二個女兒更是疼愛有加，王妻同樣事業有成，目前在台北榮總擔任主任，一家四口住在王妻名下的三重豪宅，完全是人生勝利組的典範。

事實上，本刊也連續多日直擊，王必勝一早專程開車送二個就讀中學的女兒到台北市的學校上課，早上7點多抵達校門後，再回三重的住處，可見他對二個女兒呵護備至。

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本刊調查，今年53歲的王必勝原本是台北榮總醫師，2003年SARS爆發後，因緣際會轉任行政職，先後擔任北榮國際醫療中心及醫療品質管理中心主任、醫務企管部副主任，之後又接任衛福部金門醫院院長，2018年起擔任衛福部醫福會執行長至今。

去年初，新冠肺炎疫情爆發，王必勝率領台灣醫護人員前進中國武漢，並分二批接回300多名台商及家屬，一戰成名，之後國內陸續爆發衛福部桃園醫院、京元電子、環南市場等重大群聚感染事件，王皆受命進駐前進指揮所，擔任指揮官，知名度越來越高，也被封為拆彈專家。

抗疫過程中，王必勝屢次解決棘手問題，受到各界肯定，如今自己陷入不倫戀風暴，能否順利拆除這顆震撼彈？有待後續觀察。



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