王必勝爆不倫小15歲護理師　外貌曝光！五官深邃如混血美女

▲今年9月26日15點50分，王必勝與林女一起陪女兒練習走路，互動就像一家人。（圖／圖中母女均已變裝處理）

圖、文／鏡週刊

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續趨穩，本土確診案例多日維持「加0」，然而，數月前疫情嚴峻之際，中央流行疫情指揮中心成員終日嚴陣以待，其中醫療應變組副組長，同時也是衛福部醫福會執行長的王必勝醫師，因屢次受命前往重大群聚感染區坐鎮指揮，並順利解除危機，受到高度關注，也贏得「抗疫救援王」及「拆彈專家」的美名。

但被視為抗疫英雄的王必勝，最近卻爆發不倫戀醜聞。本刊接獲爆料，指王雖然已婚，育有二女，卻與一名小他15歲的林姓護理師外遇多年，更令人意外的是，林女去年7月還疑似替王產下一女，王對這對母女照顧有加，不但常帶她們出遊，甚至利用上班的空檔，到女方家中探視。對於和林女生女的傳聞，王否認，表示女娃是林女與前男友所生。

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為了確認爆料內容是否屬實，本刊從9月底疫情持續趨緩開始，對王展開一個月的跟監調查，結果9次直擊，王必勝利用假日或平日，前往林女位於新北市板橋區的住處，其中5次，還開車載林女及其1歲多的小女兒出門，三人互動就像一家人，證實爆料內容並非空穴來風。

▲今年9月26日15點34分，一下車，王必勝就急著抱起女娃，跟林女並肩往河濱公園走去。（圖中母女均已變裝處理）

▲今年9月26日16點08分，散完步，王必勝一手抱著女娃、一手牽起林女，準備取車。（圖中母女均已變裝處理）

本刊第一次直擊王必勝帶林女、女娃出遊，是在板橋區幼兒園群聚案結案後不久。9月26日、週日下午3點多，王穿著休閒服裝，開著BMW轎車抵達林女板橋住處樓下，5分鐘後，林女抱著女兒下樓，雖然她去年才當媽媽，但產後體態恢復得很好，身材勻稱，加上深邃的五官，看起來頗有混血美女的氣質。

林女抱著女兒坐進後座，王必勝隨即載著母女倆一路開往台北市萬華區的馬場町公園，停好車，王必勝立刻下車幫忙，從林女手中接過女娃，女娃也自然地將頭靠在王的懷中，二人一邊逗弄女娃，一邊悠哉地走進公園，之後，王必勝牽著女娃在小徑上練習走路，女娃一路搖搖擺擺，逗得王相當開心，林女則亦步亦趨緊跟在後，不時拿出手機拍照，三人笑聲不斷，氣氛和樂。

王必勝與林女帶著女娃在小徑上來回走了一趟，之後王抱起女娃，與林女穿越草皮到河堤邊散步，也許因人潮較多，王必勝似乎有了戒心，他放下女娃，交給林女照顧後，自動與她們保持社交距離，就像是陌生人一般，還邊走邊滑手機。

繞了河堤一大圈，女娃看似有些疲憊，王必勝才又心疼地將她抱起，但她似乎不買帳，不斷將王推開，鬧著脾氣找媽媽，這時，王將臉貼在女娃耳邊，輕聲安撫一番，女娃終於恢復平靜，王也繼續抱著女娃與林女一起散步。近一小時的遛小孩行程告一段落，準備取車途中，王心情愉快，一手抱著女娃，另一手不避諱地牽著林女，三人有說有笑，看起來相當甜蜜溫馨。

開車抵達板橋之前，王必勝還特別載母女倆繞到一間飲料店買飲料，最後在下午4點半左右回到林女住處，這時，王不顧紅線違規停車，依依不捨地抱著女娃陪林女走到家門口後，才開車回到自己位於新北市三重區的家。



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