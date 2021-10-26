外籍旅客11／8起赴美須打2劑　台灣人打AZ、BNT、莫德納可入境

▲美國洛杉磯國際機場。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓25日專電

白宮今天宣布入境新規細節，11月8日起所有外籍旅客須打完2劑獲美國FDA或WHO核准疫苗才可入境，包括台灣目前施打的AZ、BNT與莫德納疫苗，僅未滿18歲孩童與少數族群例外。

根據白宮今天提供的資料，美東時間11月8日零時起，所有赴美外籍旅客登機前須出示2種文件，包括完整接種證明及出發前3天內檢驗陰性報告；若是施打兩劑型COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，第2劑打完2週以上才算完整接種。

這項新規將取代美國前總統川普（Donald Trump）任內對中國、印度、英國、歐洲申根區等33國實施的旅遊禁令。新規適用所有國家，包括目前赴美不受限的台灣。

在認可疫苗方面，美國疾病管制暨預防中心（CDC）決定接受獲美國食品暨藥物管理局（FDA）核准與世界衛生組織（WHO）緊急使用清單（EUL）上疫苗。

這包括莫德納（Moderna）、輝瑞/BNT、單劑型嬌生（Johnson & Johnson）、AZ（AstraZeneca，阿斯特捷利康）、印度版AZ疫苗Covishield、中國國藥和中國科興疫苗。台灣國產疫苗高端目前並不在列。

根據美國CDC規定，由於混打在許多國家越來越普遍，混打任兩劑獲認可疫苗也會被視為完整接種，得以入境美國，但兩劑間隔不得少於17天。

美國入境新規上路後，僅5大主要族群能在未完整接種疫苗下入境美國，包括未滿18歲孩童與青少年、特定COVID-19疫苗臨床試驗參與者、患有疫苗接種禁忌症民眾、因緊急或人道因素須赴美（須持美國政府核發認證信函），以及來自疫苗完整接種率10%以下的國家且持非旅遊簽證的民眾。

至於美國是否可能擴大認可未在WHO緊急使用名單上的疫苗，根據美國一名資深官員今天在背景簡報會中的回答，機率恐怕不高。

這名官員表示，美國之所以選擇美國FDA與WHO認可名單，是因為這些疫苗經過容易定義的國際認可標準程序。但官員強調，WHO與旗下免疫專家戰略諮詢小組（SAGE）定期檢視緊急使用清單，待其他特定疫苗效力數據出爐，未來也會經過審查程序。

在篩檢規定方面，新規上路後，外籍旅客仍維持目前規定，持出發前3天內檢驗陰性報告即可。但所有未完整接種民眾，包括美國公民、美國永久居民及上述5大豁免族群，則須在出發前1天內進行篩檢。

此外，2至17歲的孩童與青少年雖不受疫苗規定限制，但仍須持檢驗陰性報告。若隨行大人已接種完疫苗，未打疫苗的2至17歲孩童則可持出發前3天內報告；若是單獨旅行或隨行大人未打完疫苗，則須持出發前1天內報告。

為加強接觸者追蹤，未來所有飛往美國航班的航空公司都須備好乘客聯絡資訊，待需要時提供給美國疾管中心。

美國總統拜登（Joe Biden）今天在新規公告中表示，美國CDC與衛生部認定，接種疫苗是減緩疫情傳播最佳方式。截至10月24日，29國疫苗覆蓋率已超過70%，許多國家努力鼓勵民眾施打疫苗，部分國家也考慮或正把疫苗接種列為入境條件。

有鑒於這些事實與情況，拜登指出，他認定摒棄先前針對特定國家的入境限制，改採以疫苗接種為主要依據的航空旅遊政策，並藉此推動安全恢復國際赴美旅遊，這麼做符合美國利益。