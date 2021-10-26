3萬人春節回台　醫估確診數！這情況恐30間學校停課

▲不少預計在農曆春節返台民眾已開搶防疫旅館，量能恐不足以因應。（圖／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／綜合報導

衛福部草屯療養院醫師沈政男表示，春節將會有3萬人回台，現在入境陽性率為千分之1到2，也就是說，春節期間至少會有3、40個陽性案例進來，「而如果他們都在家檢疫，後果就是至少30間學校會停課啦！」

25日新增2例本土，沈政男在臉書指出，台北與新北各一例，都是舊案，等於是一種疫情資訊干擾，實際上已經連續40天清零。

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沈政男說，現在不管你要做任何關於疫情的考慮，比如內用、國內旅遊、進修、返鄉、聚會或者喜慶宴客，當然還有打疫苗，一個基本的客觀現實是台灣社區已經沒有病毒了，連一隻都沒有了！沒有疫情，就是沒有疫情了，雖然你心裡還是毛毛的，但客觀現實就是如此。

▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）



沈政男認為，台灣有可能打到兩劑疫苗8成嗎？第一劑，都很拚了！台灣至今只有醫療與防疫人員達到第一劑9成以上覆蓋率，所以說，你還想要國境解封啊？

沈政男表示，春節將會有3萬人回台，現在考慮居家檢疫，因為防疫旅館不夠，如果不夠，那就多開幾間嘛！不是要你開安養中心，就只是防疫旅館，有一個單獨隔離的地方就好，怎麼沒辦法呢？

沈政男指出，現在入境陽性率為千分之1到2，也就是說，春節期間至少會有3、40個陽性案例進來，而如果他們都在家檢疫，後果就是至少30間學校會停課啦！因為，絕對會傳染給家人，然後家中小朋友會去上學，跟前陣子的機組員案例一樣。

不少預計在農曆春節返台民眾已開搶防疫旅館，量能恐不足以因應，有醫師建議，可依照入境者與同住家人打疫苗狀況，開放居家檢疫。對此，指揮中心指揮官陳時中鬆口表示會考慮，但直接回家隔離還是有點擔憂，相關規定2周內會公布。指揮中心副指揮官陳宗彥也提醒國人，要確定返國後有檢疫地點，才能順利返國。

►本文獲得沈政男醫師授權。