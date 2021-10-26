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AZ第二劑10點開搶！兩大對象手刀準備　棄打無法預約下輪

▲AZ疫苗接種情形 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲AZ疫苗接種情形 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者許若茵／綜合報導

第12輪第二劑AZ今10點開放預約！本次對象為7/30已打第1劑18歲以上民眾，以及7/31~8/6前已打第1劑的45歲以上民眾。要特別注意的是，雖然第13輪將開放混打，不過若是已預約好本輪的民眾棄打，下一輪也無法打疫苗。　→預約網址

指揮中心規劃，「COVID-19公費疫苗預約平台」第12期提供BNT疫苗第一劑，以及莫德納與AZ疫苗第二劑，並分兩階段接種，且依不同廠牌疫苗預約分流，將於預約分流日前一日14時起陸續發送簡訊，今天開放第二階段AZ第二劑供民眾預約：

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(一) 符合資格對象

10月13日中午12點前已意願登記民眾，且符合下列任一條件：

1. BNT第一劑：23歲以上民眾[即1998/12/31(含)前出生]。

2. 莫德納第二劑：7月16日(含)前已接種莫德納第一劑18歲以上民眾[即2003/12/31(含)前出生]。

3. AZ第二劑：
(1) 7月30日(含)前已接種AZ第一劑18歲以上民眾[即2003/10/28(含)前出生]。
(2) 7月31日至8月6日(含)已接種AZ第一劑45歲以上民眾[即1976/12/31(含)前出生]。

(二) 預約分流時程

1. BNT第一劑及莫德納第二劑：10月27日中午12時前。

2. AZ第二劑：今上午10時至明日中午12時。

(三) 施打時程

1. BNT第一劑：10月28日至10月31日。

2. 莫德納及AZ第二劑：10月28日至11月3日。

▲AZ疫苗接種情形 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲AZ疫苗接種情形 。（圖／嘉義縣政府提供）

另外，由於第13輪規劃開放AZ混打BNT，傳出有第12輪民眾想棄打第二劑AZ等混打。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥則表示，預約平台一直以來有規定，如果該輪預約未到，下一輪將無法預約；也就是說，第12輪已經預約好的人若爽約，第13輪將也無法打疫苗。

截至昨下午1點，BNT完成預約者有53萬6948人，莫德納則有23萬7111人，總共超過77萬人預約完成。莊人祥昨透露，之後可能會新增意願登記讓大家選BNT，大概30歲以上有28.6萬人，還在做最後精算。

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