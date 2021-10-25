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台東縣推環保祭祀　在地3家企業贊助750包平安米

▲推行以米代金祭祀。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲推行以米代金祭祀。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府為了尊重民俗又能兼顧減碳環保趨勢，每年積極響應環保祭祀以減少空氣污染，鼓勵寺廟、民眾響應減量，採取「以米代金」、「以功代金」的方式，希望從源頭減少紙錢燃燒量，今年獲中華紙漿台東廠、陽宸企業有限公司及瑞晟砂石有限公司等3家企業廠商認同並贊助750包平安米，提供民眾進行環保祭祀。

饒慶鈴表示，祭祀、拜拜是台灣傳統宗教習俗，以表達對神明及祖先的虔誠與敬意，因燒紙錢時會產生PM2.5，已經有許多寺廟響應環保新概念，逐步推行環保祭祀，感謝中華紙漿台東廠、陽宸企業有限公司及瑞晟砂石有限公司等3家企業拋磚引玉共同響應環保，贊助平安米共750包，及梓園碾米廠製作宣導海報，提供台東縣湄聖宮、豐安宮、救世殿龍仙宮及福安宮等廟宇，讓民眾除了傳統的紙錢燃燒，也可選擇以平安米代替。「以米代金」除了替代紙錢進行祭祀外，又能將平安米捐助給慈善團體，不僅可以做善事，還能維護台東空氣品質清新。

環保局指出，民眾到廟宇進行祭祀，除了感謝神明、祖先外，對於祭祀方式的選擇也可以納入友善環境的觀念，像是紙錢集中燒、線上普渡，鮮花素果取代三牲，以及將購買香、紙錢的花費捐給慈善團體等方式，逐步改善紙錢焚燒所造成的空氣污染。

環保局表示根據研究，紙錢、香燃燒後，將產生苯、多環芳香烴、重金屬及細懸浮微粒等有害物質，對健康易造成危害，且每燃燒1公斤紙錢，會產生1.5公斤二氧化碳，使溫室效應更加惡化，希望寺廟、民眾響應減量，採取「以米代金」、「以功代金」的方式，減少空氣污染，進行環保祭祀，誠心又健康。

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