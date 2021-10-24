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「那年，我們一起聽的歌」今年首場台東開唱　金曲歌后歌王飆歌

▲4位歌王歌后，帶來精采的演出。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲4位歌王歌后，帶來精采的演出。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

場場爆滿、深受大家歡迎的「那年，我們一起聽的歌」老歌演唱會，今年首場23日晚間在台東市民權里日式建築文化園區正式開唱，活動周邊特別復刻了6、70年代的場景，打造「巷口柑仔店」，縣長饒慶鈴也到場與鄉親同樂，並允諾縣府會持續推動各項藝文展演。

首場老歌演唱會先由在地樂團表演進行熱場，周邊有可愛童趣的舊街景背板供民眾拍照打卡，讓民眾不只享受視覺與聽覺的盛宴，也能重溫當年單純美好的小幸福。並由知名秀場歌手張秀卿、王瑞霞、孫情及七郎等4位歌王歌后輪番上台與鄉親同樂，這次主題為「歡樂點唱秀」，重現當年歌廳秀的華麗演出，「歌廳秀」是民國60年代到80年代流行的1種表演模式，除了有精采的歌唱演出外，主持人中間串場的功夫也是必看的重頭戲之一，邀請搞笑一流的金鐘主持人邵大倫為現場炒熱氣氛。

縣長饒慶鈴也由文化處長顏志光等人陪同跟鄉親們致意，她表示，老歌系列活動深得民眾的喜愛，今年已邁入第3年，藝術下鄉一直是她上任後施政重點，因此，將風迷全台東的老歌演唱會帶到縣內不同的鄉鎮中，讓民眾無須舟車勞頓也能一睹心中偶像的風采。

今年老歌系列活動主要受到疫情影響不斷延期辦理，文化處早在年初已經完成規劃聘請到相當知名的歌手，為了讓民眾早早安排好時間，讓鐵粉們做好準備參加，接下來2場將於11月6日「美好新時代」及11月20日的 「Pub英雄會」，歡迎各位鄉親一起來共襄盛舉。

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