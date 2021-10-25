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酒駕撞路邊車挨罰6.7萬　台東男不服提告：吃藥夢遊沒記憶

▲▼藥物示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲王姓男子2018年自撞路邊轎車，被警方測得酒駕，辯稱是服用抗焦慮藥物後騎車夢遊。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者林冠吟／台東報導

台東一名王姓男子2018年6月晚間，在行經市區時無故與停在路邊的汽車發生擦撞，警方到場後，發現王男酒測值為每公升0.62毫克，依法對王男開出一張6萬7500元的罰單；但王男不服，竟向法官辯稱自己是吃藥夢遊所致，請求撤銷罰單。台東地院審理後，認為王男事發當下並無任何夢遊跡證，判其敗訴。

王姓男子2018年6月19日晚間，騎著機車行經台東市區，不料卻自行擦撞停放在路邊的小客車，員警到場後依法對其進行酒測，卻發現王男的酒測值高達每公升0.62毫克，立即依法對其開出一張6萬7500元的罰單，並吊扣其駕照12個月，但王男不服，訴願無果後提行政訴訟。

王男向法官主張，事發當天他早上6點多和朋友喝酒聚會，其姊夫晚上6點多來接他回台東市，並在晚上7點多吃下抗焦慮與鎮靜安眠劑後便去睡覺，等到他有意識時，才被姊姊告知他騎車外出發生車禍，但他卻完全沒有這段記憶，應該是因為他喝酒後服用抗焦慮等藥物後導致「夢遊」的副作用，其藥袋上也有標註相關副作用，但距離他喝酒到吃藥已間隔8小時，理應不會有影響，但不知為何仍產生相關副作用，更何況其公共危險罪部分已被檢察官處不起訴處分確定，因此請求法官撤回罰單。

法官審酌檢察官訊據時，詢問專業醫師對於王男所服用藥物，是否會導致夢遊等情形發生，醫師表示，患者服用後會有嗜睡等情形，若酒後吃藥則會將藥效時間拉長，也有部分患者會出現無意識走動、上廁所的狀況，但僅有少部分人會走出家門，而在無意識的情況下開車、騎車不是每個人都做得到；法官也同時審酌，王男被送醫後意識清醒，還能對醫生表述早上有喝酒，並順利接受各項檢查，最後還主動要求要出院等現象來看，認為王男當下並無任何夢遊跡證，不採信王男的證詞，判其敗訴。

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