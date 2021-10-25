4醫療院所違法標榜「用五倍券有優惠」　北市裁罰共21萬元

▲振興五倍券。（示意圖／記者周姈姈攝）



記者袁茵／台北報導

中央推出的振興五倍券於10月上路，許多醫療院所透過網站、LINE、Facebook、Instagram或電視購物等管道以振興五倍卷進行促銷活動，但台北市衛生局提醒，醫院不能以「優惠」、「折扣」、「送療程」等商業廣告手法來促銷，違者可依醫療法裁處5萬到25萬元，目前已有4件被裁罰案件。

台北市衛生局25日指出，醫療院所倘若宣傳標榜五倍券優惠打折廣告，例如「五倍券專案，5000抵用6000」、「凡使用五倍券5000，回饋使用面額的20%、現省2500」等，已違反《醫療法》第86條規定，醫療機構不得以優惠、團購、直銷、消費券、預付費用、贈送療程或針劑等具有意圖促銷醫療廣告宣傳。

衛生局表示，或是刊登強調最高級及排名等敘述性名詞、類似聳動用語宣傳，例如國內首例、唯一、首創、第一例、診治病例最多、全國或全世界第幾台儀器、最專業、保證、完全根治、最優、最大等廣告，也違反《醫療法》第86條規定，依同法第103條裁處新台幣5萬至25萬元罰鍰。

衛生局提及，電視購物台若刊播醫療廣販售票券，協助醫療機構招徠生意，已違反醫療法第84條規定，非醫療機構，不得為醫療廣告，依同法第104條裁處新台幣5萬至25萬元罰鍰。

最後，北市衛生局表示，110年度迄今接獲違反醫療廣告案件526件，其中裁處違規醫療廣告案件56件，佔總件數的10.6%，罰鍰達308萬元；利用五倍券宣傳違規廣告裁處案件已裁罰4件，罰鍰共21萬元。