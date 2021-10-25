憂浪費近45萬注射疫苗量能　柯文哲：應檢討、改善配對問題

記者袁茵／台北報導

第12輪疫苗第二階段預約於25日上午開放，由於中央於第一階段向北市拋出41萬人需求量，第二階段僅只有18萬人需求量，引發北市質疑分配不均。台北市長柯文哲25日表示，北市從第1期至第11期共浪費約35萬的注射疫苗量能，加上第12期預計浪費約12萬，一共浪費近45萬以上量能，應坐下來檢討、改善效率，充分利用已有量能。

台北市政府25日下午召開防疫記者會，柯文哲表示，目前北市第一劑疫苗覆蓋率達到78.6％，把12歲民眾扣掉後，幾乎每個想打疫苗的人都有打到，而第二劑覆蓋率32.4％，目前疫苗一直進來的情況，其實要打滿兩劑、達到歐美國家2劑覆蓋率70％的狀況，「並不是很難」。

柯文哲指出，過去很大問題是疫苗注射效率有問題，開的量能與中央配對應有改進空間，不然就造成「準備（量能）很多，但打得（人）沒有很多。」最近第12期疫苗第一階段歷經風風雨雨，但最終AZ剩下2882劑，莫德納2劑，BNT剩8000多劑，加起來近一萬。

柯文哲提及，目前正在預約第二階段，按照原有計劃，AZ預估會剩下4.7萬，莫德納3.9萬，BNT 2.2萬，加起來近10萬以上；北市第1期至第11期共浪費約35萬的醫療量能，加上第12期浪費約12萬醫療量能，應「想想看配對怎麼做」，不能一直問北市要不要增加量能，而是要改善效率，充分利用已有量能，否則從過去到現在，加起來浪費近45萬以上的量能。

柯文哲強調，目前配對系統應想一下如何改進，而不是一直增加，特別在中央第13輪疫苗接種尚未定案，所以北市已有跟中央表達，需要所有人坐下來討論，「針對第12期疫苗注射，我認為效率有問題、配對有問題，造成了很大的醫療浪費，與其要求地方政府增加注射量能，不如坐下來檢討，如何讓開出來的量能有效使用。」

▼台北市長柯文哲。（資料圖／北市府提供）