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醫療量能達29萬！第二階段「疫苗需求量僅18萬人」　北市：盼多加人

▲▼台北市副市長蔡炳坤。（圖／台北市政府提供）

▲台北市副市長蔡炳坤。（圖／台北市政府提供）

記者袁茵／台北報導

台北市第12輪疫苗第一階段出現爆量、預約不到情況，台北市政府認為，是中央第一階段需求量為41萬人，與第二階段18萬人差太多，分配不均導致醫療量能不足。面對第12輪疫苗第二階段於25日開放預約，台北市副市長蔡炳坤表示，北市醫療量能開出29萬，但此次需求量僅18萬人，「希望再加人」。

蔡炳坤25日上午赴花博視察接種情形，受訪時提及，花博今天上午大約有6000人接種疫苗，下午7000人左右，到了晚上則有4000人，目前都是施打第二劑AZ，會依據人數多寡調整現場情況，持續對市民提供服務。

蔡炳坤表示，25日開放第二階段預約，並於28日至11月3日施打疫苗，台北市開出29萬的醫療量能，不過中央卻只有18萬的需求量，已於24日向衛福部提出「第二階段希望再加人」的想法，不然面對18萬的需求量，會產生太多空缺，浪費醫護人員人力；此外，第一階段沒接種的民眾，第二階段一定可以打到，歡迎民眾預約。

關於第13輪疫苗預約，蔡炳坤指出，中央於第12輪增加5個點，除了中正紀念堂接種站外，其他接種站的人數都不多，北市已於24日向文化部、衛福部提出，由於中正紀念堂僅暫時使用到31日，如果中央願意提供的話，台北市可以接手，並協調醫院或醫師公會基層診所組成團隊提供服務，而文化部長李永得則說回去評估，預計今天會再聯繫對方一次。

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