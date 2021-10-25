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3 年移除「埃及聖䴉」近2萬隻！　林務局估：全台剩幾百隻了

▲▼ 埃及聖䴉。（圖／林務局提供）

▲林務局提到，令人頭疼的「外來入侵種」之一埃及聖䴉，40年前從私人野生動物園逸出。（圖／林務局提供，下同）

記者許展溢／台北報導

外來種鳥類「埃及聖䴉」近年爆量在台灣猖狂繁衍，嚴重衝擊到不少原生物種及其他鳥類生存，林務局雖研擬多元對策「移除」，卻也曾遭動團抗議不人道，林務局解釋，只要政府委託團隊就沒此問題，今（25日）更是公布成果，3年來成鳥加雛鳥共移除近2萬隻，推估全台只剩幾百隻了。

台灣動物社會研究會今年3月曾怒控，移除埃及聖䴉方式包含破壞鳥蛋、捕捉幼鳥、用陷阱或架網捕抓成鳥，捕捉後的處死方式有用二氧化碳使動物窒息而死，或於今年開始請獵人使用空氣槍與十字弓處死，質疑這種方式及工具是否得當？林務局明移除成效，以最近幾年入侵的野生動物來看，尤其是埃及聖䴉，這兩年移除效果都滿好，從去年到當時，移除1.3萬隻，通常3、4月都會看到聚集築巢繁殖，但現在看不太到。

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▲▼埃及聖䴉。（圖／林務局提供）

▲▼林務局公布埃及聖䴉移除成果，全台推估只剩幾百隻。

▲▼埃及聖䴉。（圖／林務局提供）

對於不人道移除說法，林務局強調，動社提到的大部分是一般民眾去移除，若是政府委託團隊志工，移除前部門都會針對這種動物去說明比較適合的移除方式，也有跟專家學者討論哪種適合，再透過訓練讓志工去了解。

林務局今進一步提到，令人頭疼的「外來入侵種」之一埃及聖䴉，40年前從私人野生動物園逸出，開始在台灣野外繁衍，近年因專家們評估恐排擠本土鷺鷥鳥的巢位與食物資源，而群聚築巢時更將樹木枝葉拔除破壞植被。族群再持續擴大可能對台灣的生態環境造成無可挽回的衝擊，不得已之下開始積極移除計畫。

▲▼埃及聖䴉。（圖／林務局提供）

▲埃及聖䴉移除方式曾被動團控訴不人道。（圖／林務局提供）

林務局表示，成果多虧大家積極通報，以及原住民獵人朋友、林管處夥伴、專業防治廠商、地方政府協助，108年到110年間已經移除埃及聖䴉17123隻成鳥、2831隻雛鳥、7271顆蛋，目前全台推估只剩幾百隻了，中部以北僅有零星分散鳥隻，南部剩餘少數族群，各地正持續努力移除中。

林務局最後指出，因為零星分散，還是非常需要靠大家通報，如果發現埃及聖䴉，可以到外來鳥種埃及聖䴉防治宣導粉專通報，通報時留下日期、時間、地點和數量。

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