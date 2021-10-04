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追蹤廣原小熊405天　超萌「盪鞦韆、吃蟻窩」珍貴畫面曝！

▲▼台灣黑熊Mulas返抵山林。（圖／林務局提供）

▲Mulas靠著樹幹休息。（圖／林務局提供，下同）

記者許展溢／台北報導

108年7月台東縣海端鄉廣原部落發現失親幼熊Mulas，野放超過1年，透過Mulas佩戴的衛星追蹤頸圈穩定傳回訊號，追蹤長達405天，林務局今（4日）公開台灣第一隻黑熊野外長期活動與行為的珍貴生態資料，盼這些資訊可作為後續黑熊野放及保育策略的珍貴參考。

台東林區管理處今正式發表歷經10個月的拍攝與近一年製作的《Mulas Kulumaha! 返抵山林》紀錄片，片中完整記錄Mulas自收容、照養、野訓到野放，295天在人類世界的歷程，更包含台灣黑熊保育史上首次不同胎幼熊併籠照養的珍貴影像，希望透過Mulas回家的影像故事，讓大眾更了解台灣黑熊保育及野生動物救傷工作。

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▲▼台灣黑熊Mulas返抵山林。（圖／林務局提供）

▲▼Mulas盪鞦韆、吃蟻窩。（圖／林務局提供）

▲▼台灣黑熊Mulas返抵山林。（圖／林務局提供）

台東林管處處長吳昌祐回憶，當時接獲通報幼熊落單，花了10天等待母熊是否回來，結果期待落空，媽媽沒回來帶走小熊，因此開啟屏東林管處收容、照管，經歷4次專家會議，無數次討論、研商等，過程關關難過關關過，包括林管處起初沒有適當的照養環境，直到完成難度極高的照養、醫療、移地野訓及野放工作，到後來很多人關心野放後Mulas活得好不好？因此下載整合分析1年多來的資訊，揭露給大家，重要過程特別藉由紀錄片呈現，讓民眾更為了解。

林管處進一步說明，從尋回的頸圈下載的完整資訊與衛星回傳Mulas定位點資料綜合分析，發現剛野放後的第一個月是關鍵的探索期，Mulas積極尋找合適的棲地，海拔及活動量變化都很大，首月活動範圍估算大於20平方公里，野放後3-6個月Mulas已經適應當地環境，也建立自己的領地並維持穩定活動區域，核心活動範圍有集中縮小的趨勢，每月活動範圍約2.5平方公里以下。

▲▼台灣黑熊Mulas返抵山林。（圖／林務局提供）

▲▼林管處表示，追蹤Mulas長達405天，是台灣黑熊野放後最長、最完整的監測資料。

▲▼台灣黑熊Mulas返抵山林。（圖／林務局提供）

林管處同時發現Mulas移動距離、棲地使用頻度及活動範圍，與食源狀況及季節溫度變化有關，冬季及春季冷鋒或寒流過境期間，Mulas的移動減少、活動範圍明顯縮小。林管處表示，本次總計追蹤時間長達405天，是台灣黑熊野放後最長也是最完整的監測資料，可作為後續黑熊野放及保育策略的珍貴參考資料。

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