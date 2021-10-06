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全球第一座公民森林　尚格酒業植600株樹守護台灣海岸線

▲全球第一座公民森林，尚格酒業種植600株樹以行動響應地球永續，守護台灣海岸線生態。（圖／尚格酒業提供）

圖、文／尚格酒業提供

深根台灣威士忌市場多年的本土代理商龍頭尚格酒業，除了負起企業公民責任，持續關心社會公益外，對於環境的永續經營更是重視，以實際行動響應地球永續，參與公民森林行動，守護台灣海岸線生態。

尚格酒業此次響應的公民森林行動，為社會企業「GPE好事交易所」與林務局合作，邀請企業與全民認養樹木，是全球第一座以公民群募方式為地球種下的森林，整個計畫預計於宜蘭縣壯濱段南溪沿海段的保安海岸林區域的4座林場啟動，總面積約4.3公頃。尚格酒業將於此計畫中種植600株樹，希望能為打造海岸線防風保安林盡一份微薄之力，守護海岸第一線，減緩海岸線退縮，營造海岸生物的棲息地，進一步擴大生態的效益。

除此之外，尚格更積極參與10/1-10/24 於南港瓶蓋工廠進行的「WHAT'S NEXT 2021 GPE永續峰會」，在展會現場打造了一座影像概念牆，透過其獨家代理的費特肯單一麥芽蘇格蘭威士忌於原廠所進行的「費特肯森林計畫」的闡述威士忌與大自然的關係，讓民眾能夠更加了解酒商心繫自然與環境的社會責任。

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