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「711東卯山黑熊」落難復原了！　重返山林評估進度曝

▲▼編號711東卯山黑熊。（圖／林務局提供）

▲1月23日發現711受困竹林內陷阱，救援後移至特生中心低海拔試驗站照養。（圖／林務局提供，下同）

記者許展溢／台北報導

東卯山黑熊第2次受困救傷，經過特生中心9個月照養，已逐漸康復，林務局召開專家學者會議，研商後續處置方案，與會專家初步達成共識，黑熊狀況良好，但為避免再發生人熊衝突或滋擾事件，應盤點遠離部落的山林區域，在兼顧人、熊安全的前提下，朝野放方向準備，努力讓黑熊得以返回山林。

林務局說明，東卯山黑熊因原頸圈編號為M16711而被暱稱為711，去年中秋節誤中農民防山豬用套索陷阱，同年12月初傷癒野放至牠的原棲息地「雪山坑溪野生動物重要棲息環境」。然12月16日起，711便一路往淺山果園與聚落移動，進入原先設定的電子圍籬範圍。

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東勢林區管理處隨即展開驅離行動，711仍在12月下旬、今年1月密集於苗栗麻必浩部落及台中桃山部落不同果園間活動，滋擾4處果園，甚至進入農舍，翻找冰箱、櫥櫃，食用農民儲備食物及狗糧，也入侵雞舍吃雞和雞飼料，引發居民擔憂人身安全，驅離行動強度一再提升，1月23日卻發現711再度受困於一處竹林內的陷阱，立即展開救援，並移至特生中心低海拔試驗站照養。

林務局表示，為讓711有再次重返山林的機會，第二次療養期間，由特有生物研究保育中心野生動物急救站細心處理711左前掌部傷口，由於本次傷口位置位於掌部關節處，影響血流導致掌部缺血，部分組織壞死，為保留絕大多數的左前肢皮膚及肌肉，以較密集清創的方式保守治療，因此本次傷勢復原期較第一次長。由於711可能是我國首例與人類聚落產生「人熊高度接觸」的台灣黑熊，為維持711對人類的警戒，於特有生物研究保育中心低海拔試驗站照養期間，團隊人員均避免過多接觸，並密切觀察711與外界互動的反應，詳實記錄，也避免給予狗糧、熊料等可能加強牠與人為環境連結的食物，以自然野果搭配蔬菜為主。

▲▼編號711東卯山黑熊。（圖／林務局提供）

▲林務局表示，會再和專家學者評估，若有合適地點，即會執行野放711。

林務局指出，由於去年野放時711對於鄰近桃山部落、麻必浩部落地區曾有滋擾行為，本次野放評估作業更加謹慎，事先參考國外文獻及近期數起台灣黑熊野放累積之經驗，制定「台灣黑熊野放評估標準」，並由東勢林區管理處於今年10月發放超過百份問卷，針對大雪山國家森林遊樂區及雪霸國家公園周遭聚落進行訪問，以了解在地居民對黑熊保育以及與黑熊共存的態度，超過半數居民贊成讓牠重返山林，其中七成左右不希望再野放回離聚落較近的原棲地。

評估會議上多位專家學者及相關單位針對711生理健康狀態、野外存活能力、在圈養環境及野外與人互動關係等項目逐一討論後，一致認為711復原良好，已恢復野外生存必須之攀爬、移動等技能，且對人類的反應仍屬警戒。林務局強調，野放首要顧慮如何避免牠再次造訪農舍或農地，造成滋擾，以顧及居民及熊隻安全，因此會中達成共識，朝野放方向準備，將盤點適合黑熊棲息點，評估該地食物資源豐度、與聚落距離、獵捕行為、後續監測可及性、後續驅趕、捕捉配套措施，及當地居民對黑熊野放的接受程度等，並會同專家學者再評估，確有合適地點，即會執行野放。

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