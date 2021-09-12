台灣野生動物族群數量監測　石虎減少、台灣黑熊增加了

▲食性研究畫面。（圖／林務局、屏科大鳥類生態研究室提供）



記者許展溢／台北報導

林務局全台架設超過500台自動相機，24小時全年無休監測野生動物，另外也陸續架設30台紅外線自動相機，統計至今年3月資料，累積超過641萬工時、455萬張相片，拍到29種哺乳動物，分布最廣的是白鼻心，其次是山羌，鼬獾和石虎近年數量顯著下降，拍攝到台灣黑熊的相機點位則持續增加。

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▲白鼻心分布最廣。（圖／林務局提供、林青峰攝影）



林務局說明，至2021年3月為止，透過自動相機監測，已累積超過641萬工時、455萬張相片，透過這些長期累積的巨量監測資料，可以瞭解野生動物的分布、族群豐度變化、動物行為觀察、活動模式、生活史、族群量估算等，以及針對野生動物面臨的各種風險如疾病、狩獵、流浪犬貓等進行分析與評估，如野生動物保育類等級評估所需的物種族群變動趨勢分析；原住民族傳統狩獵對野生動物族群的影響等。

▲台灣獼猴對著鏡頭露出得意的笑。（圖／林務局提供）



林務局表示，目前監測網累計共拍攝到29種哺乳動物，而在同一相機位置最多曾拍到12種哺乳動物，進一步分析，分布最廣的是白鼻心，共出現在93.4%的相機位置，其次是山羌，出現在92.9%相機位置。

▲石虎數量近年明顯下降。（圖／台北市立動物園提供）



至於族群豐度，林務局指出，鼬獾和石虎近年來有顯著下降，水鹿、野山羊、食蟹獴、黃鼠狼、黃喉貂，以及去年起改列一般類野生動物的山羌、台灣獼猴等，相對豐度持續上升，廣受矚目的台灣黑熊，拍攝到的相機點位也持續增加。

▲水鹿。（圖／林務局提供）



林務局強調，整體而言，多數野生動物族群處於穩定或逐漸增加之狀態，從監測照片中也發現到，黃喉貂和黃鼠狼可能是目前台灣野生哺乳動物當中最重要的純肉食性掠食者，黃喉貂尤其在獵捕水鹿、山羌等偶蹄目動物上扮演重要角色，其主要為日行性，與黃喉貂同為貂科動物的黃鼠狼則以鼠類為主食，活動時間則以夜晚為主。

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