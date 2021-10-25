捷運站撞人拔刀相向涉恐嚇　老翁：沒人重視過我，他怎麼會怕？

▲林姓老翁(黑衣)不滿撞到人被要求道歉，亮出水果刀嚇壞捷運車廂裡的乘客。（資料照／記者張君豪翻攝）

記者劉昌松／台北報導

年約70的林姓老翁9月間在台北捷運綠線台電大樓站，因為手推車撞到鍾姓小腿，被鍾男嗆「不用道歉嗎？」林翁抽出水果刀，緩緩走向鍾男，乘客驚慌逃出車廂，林翁落網後坦承就是要教訓鍾男，但「我年紀長到這麼大，沒人重視過我，他怎麼會怕？」台北地檢署25日依恐嚇公眾等罪起訴。

▲林姓老翁使用的水果刀已被查扣。（資料照／記者張君豪翻攝）

林姓老翁經濟狀況不佳，9月19日晚上7點左右，他搭乘新店往松山方向的捷運，在台電大樓站下車時，堆滿私人家當的手推車不慎撞到站門口的鍾男，鍾男要求「撞到人不用道歉嗎？」林翁立刻從推車上抽出水果刀，回頭走向鍾男，鍾男和其他乘客見狀，紛紛奔逃出車廂，林翁緩緩跟著鍾男下車，這起拔刀意外造成捷運停駛3分鐘。

林翁被逮捕後坦承，就是覺得鍾男出言不遜，想要教訓他，不過他覺得「我年紀長到這麼大，沒人重視過我，他怎麼會怕？」檢察官考量林翁當時持刀的手並未往前伸出，只是反拿並放在身側，不像是準備動手傷人，但行徑已經讓鍾男以及他人感到恐懼，因此依恐嚇公眾等罪提起公訴。

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