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刀煞嫌室友太吵「殺到見骨」　頭、頸、手全中招

▲桃園市阮姓越南移工今年6月間在龍潭區某工廠宿舍，酒後因細故與非籍移工發生爭執，竟持水果刀朝其頭部猛砍，現場血跡斑斑。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市阮姓越南移工今年6月間在龍潭區某工廠宿舍，酒後因細故與菲籍移工發生爭執，竟持水果刀朝其頭部猛砍，現場血跡斑斑。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

越南籍阮姓移工今年6月間在龍潭區某工廠宿舍，酒後與菲籍移工發生爭執，竟持水果刀往其頭部與身體等處揮砍多刀，菲籍移工大喊救命引起其他移工注意報警並打119緊急送醫才撿回一命；阮姓移工在偵訊時辯稱，因不滿菲籍移工吵鬧才起爭執，憤而持水果刀砍殺之事實，檢方偵結依殺人未遂罪嫌提起公訴。

檢警調查，31歲的阮姓移工與菲籍移工都是龍潭區某機械公司員工，並同住在移工宿舍，今年6月26日晚間10時許，2人酒後發生爭執，阮突持水果刀往菲籍移工頭部、身體等處揮砍，現場血跡斑斑，菲籍移工大喊「救命」引起宿舍內其他移工注意，趕緊打電話報警處理，阮男則趁隙逃逸。

菲籍移工被送往林口長庚醫院急救，包括頭、頸與右上臂有多處受傷，右手小指開放性骨折等傷勢，急救後幸運救回一命。龍潭警方偵查隊隨後循線拘捕阮姓移工到案，並依殺人未遂罪嫌移送桃檢偵辦。

阮姓移工在檢方複訊時坦承犯行，但辯稱是因菲籍移工太吵，他上前制止時發生口角爭執，才憤怒執刀教訓他；受害菲籍移工則指證，阮男不知何故突然持刀攻擊他頭部等事實；證人也指稱有看到阮男持水果刀衝向菲籍移工，但未看到砍殺哪一部位。長庚醫院提供診斷證明，警方則提供水果刀等凶器與送往刑事局鑑定，刀柄處上DNA與阮男相符，血跡則與菲籍移工相符等報告。檢方認為阮姓移工犯行明確，偵結依殺人未遂罪嫌將阮提起公訴。

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