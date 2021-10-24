瞎掰1700台夏普電視便宜賣詐310萬　找司機假見證「看到2千台」

▲劉姓男子宣稱每台6090元賣出的夏普40吋，目前網購賣價約8000元左右。（圖為類似機型／翻攝SHARP台灣）

記者劉昌松／台北報導

劉姓男子3年前向知名3C通路業者佯稱，手上有1700台夏普液晶電視可以便宜賣，3C通路業者因公司業務慣例，先找供應商預付定金310萬多元吃下貨，劉男卻藉口合約修改拒絕交貨，還找來蘇姓貨車司機瞎扯，曾在倉庫看到2千多台電視，幫劉男暫時躲過司法制裁，台北地檢署重新調查後依詐欺、偽證起訴劉、蘇等3人。

起訴指出，劉姓男子在2018年5月底，先找林姓友人向神腦國際的採購人員接觸，宣稱有便宜商品可供採購獲利，再由劉男用假名「劉毅」出面扯謊，願意低價出售當時正夯的1700台LC-40SF466、夏普40吋液晶電視，並且可支付佣金給神腦採購人員。

▲3C通路業者的採購人員和供應商，都誤信有便宜電視可買來邦公司賣錢。（示意圖／pexels）

在雙方洽談過程中，神腦採購人員礙於公司沒有預付定金的慣例，建議劉男先把電視賣給神腦供應商，劉男因此遊說供應商同意，以每台含稅6090元賣出1700台電視，再由神腦以每台6500元買下其中1200台，供應商見有價差可圖，7月間先匯款310萬5千多元給劉男當定金，卻遲遲收不到貨而提告。

台北地檢署在2019年首度偵查時，劉男找來蘇姓貨車司機，作偽證佯稱當時幫忙找了1共4部大貨車和駕駛，一起到新北是瑞芳區倉庫準備載運電視，但是因為突然接獲通知合約有問題，不出貨，所以只拿到空車費共6千元，蘇男還信誓旦旦表示，當時有看到倉庫裡有2千多台電視，檢方首次偵辦時，以雙方只是履約出現問題等理由，處分不起訴。

▲檢察官再次調查發現，詐騙嫌犯另外找人作偽證，佯稱有看過2千多台電視待出貨。（示意圖／pixabay）

經高檢署發回再議後，檢察官追查發現，劉男根本沒有電視可賣，從頭到尾都只是在空口說白話，依詐欺罪起訴劉男和共犯林男，並請求法官對犯後百般矯飾犯行，態度惡劣的劉男判刑最少10個月，宣告沒收310萬不法所得，至於蘇姓司機從來沒有幫忙找貨車去準備載運電視，則被依偽證罪起訴。同案神腦國際採購人員一度被當成共犯提告，但檢察官查完認為他也是受騙的無辜第三者，處分不起訴。

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