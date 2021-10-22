　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

16歲女Coser遭色影師強行剃毛性侵　她PO網竟釣出一票受害人

▲妹子,學生妹（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲16歲少女赴約拍攝cosplay照，卻被攝影師要求幫忙剃毛時慘遭性侵。（示意圖／PAKUTASO）

記者劉昌松／台北報導

林姓男子去年約1名16歲少女拍Cosplay角色扮演照，卻藉口大尺度照片「露毛」不好看，堅持幫少女剃毛，再趁機用手指侵入下體性侵得逞，少女回家上Coser社團抱怨，另名20歲女子也出面表示遇過相同情形，2女先後提告，林男竟瞎掰侵入目的是沾體液幫忙潤滑，才好剃，不會受傷，台北地檢署22日依妨害性自主起訴林男。

據了解，30多歲的林男過去在臉書上化名Mars Rock，多年前曾被臉書社團《C圈騷擾事件紀錄簿》點名，在幫多名女性拍攝泳池畔美照時，擅自幫女性調整泳裝、抓腿調姿勢、從後方熊抱等肢體騷擾，網友建議將這個帳號刪友封鎖。

▲▼ 除毛,蜜蠟,夏季,夏天,除毛刀,比基尼。（圖／pixabay）

▲MARS ROCK藉口大尺度照片露毛不好看，主動要求幫coser除毛。（示意圖／pixabay）

這次被害的16歲少女因為喜歡Cosplay，相信林男是攝影師，在2020年4、5月間答應林男邀約，特地從中南部到台北，與林男在旅館房間進行1對1的攝影，林男拍著拍著就拿出裸露衣物，要求少女接著拍大尺度照片，少女不疑有他答應，林男接著說露毛不好看，要求幫少女剃毛。

少女一開始表示可以自己動手，但林男堅持要幫忙，少女被盧到受不了只好答應，沒想到躺在床上讓林男剃毛時，突然感覺遭異物入侵，發現是林男的手指後，少女出手制止，忍著情緒拍完照回家，一方面報警，一方面上Cosplay臉書社團抱怨遭MARS ROCK侵犯經過。

▲▼少女,女學生,女大生,女高中生,女國中生,夜歸女子。（圖／取自pakutaso）

▲少女上臉書抱怨遭MARS ROCK侵犯，其他受害女性因而跟著出面指證提告。（示意圖／取自pakutaso）

沒想到少女po文引來不少回響，少女私訊聯繫其中1名20歲女子，說服她跟著出面提告，林男一開始到案時，還辯稱只是手指沾些被害人的體液，幫被害人的體毛潤滑，比較好剃，不會受傷，後來改口只承認幫忙剃毛，否認任何性侵行為，但檢察官不採信他的辯詞，依2名被害人指述等事證，依妨害性自主罪嫌起訴林男。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

哥兒們醉倒忘送回家竟死了！檢追究遺棄致死刑責　才知他也往生

中投、欣裕台拒絕收歸國有　撤銷處分因「當事人不適格」遭駁回

團購私菸涉貪污重判竟無感　特勤少校想拿回9797條菸還求償被打臉

►地表最舒服的內衣褲激殺2折

ET快訊
快訊／富邦金董座蔡明興染Delta！　最新基因定序出爐
快訊／今增2本土都在「同1縣市」！　30多歲女確診
快訊／今新增2本土！　另增6境外
亞歷鮑德溫急刪「衣沾血正面照」！誤殺攝影師被抓包最新舉動
LIVE／第13輪混打全年齡開放　陳時中最新說明
大阪環球影城突停電！　遊客坐雲霄飛車卡在最高空
16歲女Coser遭色影師剃毛性侵！　她PO網竟釣出一票受害
《康熙王朝》男星病逝！　兒慟：嚴父對我付出很多
柯神回來了！柯瑞全場猛轟45分　三分球狂中
帥氣男屋主裸睡　小偷「鑽被窩一口含住」他嚇瘋
董至成落淚！22年婚姻破局　驚爆「與胡瓜有關」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「鐵鎚師徒」搶銀樓剛關出來又糗了　這回改拿木鎚...在劫難逃

金門道路工程「疑挖到貝塚遺址」！文化局要求停工、請專家鑑定

快訊／轎車恍神自撞護欄秒側翻　駕駛爬出緊急送醫

積極查東洋冷處理高端？　士檢曝偵辦現況

國道三寶內線鬼切害命！撞翻直行車釀1死2傷　他自首認錯下場曝

3人行半夜參拜連偷6宮廟　自製「取款條」曝光

16歲女Coser遭色影師強行剃毛性侵　她PO網竟釣出一票受害人

河堤之狼染指6女「粉紅色自行車」露餡　夜襲推落邊坡摀嘴伸魔手

走私154喵星人害慘死爆公憤！海巡前隊員是共犯　檢起訴9煞求重判

「時薪73.8元」保全秀血汗薪資條　控「被和解」欠薪船過水無痕

警政委員兒左轉撞1888萬名車！　他噴擋風玻璃上昏迷...機車起火

車尾被撞...見短褲正妹害羞狂道歉 騎士驚：難道要戀愛惹...心軟原諒

脫北者「爬6米、破電網」越獄成功 陸警方急通緝：此人特種部隊出身

搜救員淚送劉小妹上岸：回家了　爸媽趕抵醫院...心碎指認遺體

林依晨自然產下天秤寶寶　經紀人報喜訊：是女娃

公獅子黏TT！倒地耍懶互相依偎　還調皮偷出腳...網：根本是貓咪❤

射門得分！萌妹踢腿鞋秒飛進湯鍋　阿公超傻眼...「加菜」瞬間全錄下

李雲迪確定嫖娼被抓了！　陸官媒直接點名：要劃清黑與白

丟丟妹直播合體5566！羞曝「性幻想對象」　合唱《我難過》…小刀、孫協志待遇差很大XD

超驚悚！婦女抱嬰兒走路滑手機 踩空「直墜下水道」暖心民急拉起

「鐵鎚師徒」搶銀樓剛關出來又糗了　這回改拿木鎚...在劫難逃

金門道路工程「疑挖到貝塚遺址」！文化局要求停工、請專家鑑定

快訊／轎車恍神自撞護欄秒側翻　駕駛爬出緊急送醫

積極查東洋冷處理高端？　士檢曝偵辦現況

國道三寶內線鬼切害命！撞翻直行車釀1死2傷　他自首認錯下場曝

3人行半夜參拜連偷6宮廟　自製「取款條」曝光

16歲女Coser遭色影師強行剃毛性侵　她PO網竟釣出一票受害人

河堤之狼染指6女「粉紅色自行車」露餡　夜襲推落邊坡摀嘴伸魔手

走私154喵星人害慘死爆公憤！海巡前隊員是共犯　檢起訴9煞求重判

「時薪73.8元」保全秀血汗薪資條　控「被和解」欠薪船過水無痕

快訊／富邦金董座蔡明興染Delta！境外移入最新基因定序出爐

「基隆捷運不能犧牲通勤族權益」　謝國樑：反對廢除台鐵基隆站

罷免陳柏惟有不能輸的壓力？　朱立倫台中掃街回應了

本土+2！「Ct值曝」匡列10人 陳時中：對社區影響小

破天荒！韓真人秀24小時直播「14名男女同居」　名單有女團、演員

歐洲議會通過歐台政治合作報告　民進黨：德不孤必有鄰

快訊／今新增2本土「都在基隆」、另增6境外

車子一發動就出命案！技師苦勸「開車前1動作」救一命：冬天要注意

「水蛭鑽進陰道」3歲童玩水下體狂出血　媽崩潰PO文

一個台灣兩個世界？蚵仔麵線多少錢　蘇貞昌估價遠超20元

信義區長腿妹大街「做壞壞的事」 完事撐傘離開...監視器畫面公開

社會熱門新聞

新莊逆子抓到了！在花蓮買鹽酥雞被逮

新莊女遭養子砍14刀慘死　逃跑畫面曝

女助理戀上工程師　3個月上摩鐵21次

新莊養子14刀逆倫弒母！搶走36萬僅剩8萬

枉死女嬰頭七！網紅「拍到腳印照」

全國首例！破解任天堂Switch　200款遊戲任你玩

幫大哥慶生！軍人竟爬上大嫂床：讓我X…她驚醒崩潰

3寶爸攝影師兼差外送　慘遭公車輾斃

逆子砍死老母…搶30萬去情色按摩

13歲女淪獸父洩慾工具　她淚求法官：爸爸關起來

獨／往生嬤手鐲離奇失蹤　真相曝光真的很毛

鳳梨友愛女疑遭虐死？高大成：機率是0

賊闖屋見帥氣男屋主裸睡　頭鑽棉被「嘴竊精」

強行剃毛指侵　色影師：沾體液潤滑

更多熱門

相關新聞

乾爹三度侵犯13歲少女「害懷孕產女」！

乾爹三度侵犯13歲少女「害懷孕產女」！

新北一名13歲少女小君（化名）2019年1月間三度遭陳姓乾爹性侵，直到老師察覺有異通報，她才在母親陪同下前往醫院檢查，並確認懷孕7月，隔年產下一女。新北地院日前審結，依對於未滿十四歲之女子為性交罪，將陳男判刑10年6月，可上訴。

13歲女淪獸父洩慾工具　她淚求法官：爸爸關起來

13歲女淪獸父洩慾工具　她淚求法官：爸爸關起來

學者提跨國結盟　讓網路平台付費給媒體

學者提跨國結盟　讓網路平台付費給媒體

惡男無套性侵　正妹慘遭染性病

惡男無套性侵　正妹慘遭染性病

臉書未提供收購Giphy資訊　遭英國罰逾19億元

臉書未提供收購Giphy資訊　遭英國罰逾19億元

關鍵字：

攝影師cosplaycoser臉書社團大尺度攝影除毛剃毛潤滑妨害性自主

讀者迴響

熱門新聞

好萊塢男星拍戲「誤殺攝影師」！送醫不治身亡

最美iPhone要來了　iPhone 14「剪掉瀏海」採挖孔螢幕

起底超哥驚人身家「全台最有錢油土伯」

7大加碼券幸運號出爐　17組名單爽拿2種券

身分證中「這3碼」北市飯店送千元券

對朋友最大方慷慨的3大星座

下體入珠破掉…他「爛膿狂炸」臭翻！醫嘆：整支變形了

李雲迪確定嫖娼被抓！　陸官媒直接點名：劃清黑白

維冠大樓重建「超美大樓曝光」！惹哭當地人

兄妹互拍A片賺7千萬　父母挺「驕傲」

排球正妹遭塔利班斬首　斷頭照被PO網

小S消失2個月露面工作！「渾圓凸肚」網瘋猜懷第四胎

被爆做親子鑑定「2娃不是他的種」　70歲張紀中發聲

亞歷鮑德溫誤殺現場畫面！

新莊逆子抓到了！在花蓮買鹽酥雞被逮

更多

最夯影音

更多
警政委員兒左轉撞1888萬名車！　他噴擋風玻璃上昏迷...機車起火

警政委員兒左轉撞1888萬名車！　他噴擋風玻璃上昏迷...機車起火
車尾被撞...見短褲正妹害羞狂道歉 騎士驚：難道要戀愛惹...心軟原諒

車尾被撞...見短褲正妹害羞狂道歉 騎士驚：難道要戀愛惹...心軟原諒

脫北者「爬6米、破電網」越獄成功 陸警方急通緝：此人特種部隊出身

脫北者「爬6米、破電網」越獄成功 陸警方急通緝：此人特種部隊出身

搜救員淚送劉小妹上岸：回家了　爸媽趕抵醫院...心碎指認遺體

搜救員淚送劉小妹上岸：回家了　爸媽趕抵醫院...心碎指認遺體

林依晨自然產下天秤寶寶　經紀人報喜訊：是女娃

林依晨自然產下天秤寶寶　經紀人報喜訊：是女娃

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面