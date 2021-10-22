16歲女Coser遭色影師強行剃毛性侵　她PO網竟釣出一票受害人

▲16歲少女赴約拍攝cosplay照，卻被攝影師要求幫忙剃毛時慘遭性侵。（示意圖／PAKUTASO）

記者劉昌松／台北報導

林姓男子去年約1名16歲少女拍Cosplay角色扮演照，卻藉口大尺度照片「露毛」不好看，堅持幫少女剃毛，再趁機用手指侵入下體性侵得逞，少女回家上Coser社團抱怨，另名20歲女子也出面表示遇過相同情形，2女先後提告，林男竟瞎掰侵入目的是沾體液幫忙潤滑，才好剃，不會受傷，台北地檢署22日依妨害性自主起訴林男。

據了解，30多歲的林男過去在臉書上化名Mars Rock，多年前曾被臉書社團《C圈騷擾事件紀錄簿》點名，在幫多名女性拍攝泳池畔美照時，擅自幫女性調整泳裝、抓腿調姿勢、從後方熊抱等肢體騷擾，網友建議將這個帳號刪友封鎖。

▲MARS ROCK藉口大尺度照片露毛不好看，主動要求幫coser除毛。（示意圖／pixabay）

這次被害的16歲少女因為喜歡Cosplay，相信林男是攝影師，在2020年4、5月間答應林男邀約，特地從中南部到台北，與林男在旅館房間進行1對1的攝影，林男拍著拍著就拿出裸露衣物，要求少女接著拍大尺度照片，少女不疑有他答應，林男接著說露毛不好看，要求幫少女剃毛。

少女一開始表示可以自己動手，但林男堅持要幫忙，少女被盧到受不了只好答應，沒想到躺在床上讓林男剃毛時，突然感覺遭異物入侵，發現是林男的手指後，少女出手制止，忍著情緒拍完照回家，一方面報警，一方面上Cosplay臉書社團抱怨遭MARS ROCK侵犯經過。

▲少女上臉書抱怨遭MARS ROCK侵犯，其他受害女性因而跟著出面指證提告。（示意圖／取自pakutaso）

沒想到少女po文引來不少回響，少女私訊聯繫其中1名20歲女子，說服她跟著出面提告，林男一開始到案時，還辯稱只是手指沾些被害人的體液，幫被害人的體毛潤滑，比較好剃，不會受傷，後來改口只承認幫忙剃毛，否認任何性侵行為，但檢察官不採信他的辯詞，依2名被害人指述等事證，依妨害性自主罪嫌起訴林男。

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