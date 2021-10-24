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社會 社會焦點 保障人權

「不嘿咻就公開裸照」約砲少女不成竟恐嚇　恐怖網友判拘40天

▲▼少女，滑手機。（圖／翻攝pakutaso）

少女跟男網友互傳自拍裸照影片，竟成男網友約砲把柄。（圖／翻攝pakutaso）

記者李忠憲／台中報導

少女小馨（化名）認識許姓男網友後，2人大談網愛，自拍裸照影片互傳還聊到要約砲。然而許男屢次約小馨出來不成，竟惱羞成怒，除在小馨臉書公開她的裸照給大家看，還私訊恐嚇「不出來嘿咻就要公開裸照影片」、「不要逼我」。台中地院審結，依恐嚇罪判許男拘役40日，散布猥褻影像罪2月，可易科罰金。

判決書指出，21歲許姓男子與少女小馨2人去年在臉書上認識，雙方互有好感，甚至在聊天時還提到要發生性行為，同時互傳自拍的裸照及影片。許男後來因為約小馨出來不成，竟在同年11月3日將小馨的裸照上傳到她的臉書並設定公開，讓不特定人可以觀覽。

許男見屢約不成，隔月18日下午用臉書私訊小馨，嚇稱「如果不出來與其發生性行為，將公開妳的裸照和影片」等。他見小馨都沒回應，一不做二不休，31日下午將小馨的裸照及網路下載的槍枝圖片傳給她，並說「不要逼我」、「要傳哪張勒」。小馨心生畏懼，報警提告。

法官審理後認為，許男身為被害人網友，為了要跟對方發生性行為，竟然2度傳訊恐嚇，讓被害人心生畏懼，實不可取。另外，又將被害人的裸體畫面，在被害人臉書張貼公開，危害社會善良風俗，也損害個人名譽及隱私。審酌許男坦認犯行，態度尚可，無前科，因被害人無法聯絡，無法達成和解，最後依恐嚇危害安全罪，共2罪，各處拘役30日，可易科罰金，應執行拘役40日。又犯散布猥褻影像罪，處2月，可易科罰金。全案可上訴。

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