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團購私菸涉貪污重判竟無感　特勤少校想拿回9797條菸還求償被打臉

▲▼私菸案起訴移審,總統府侍衛室少校吳宗憲與同案收押中的張恒嘉各以一百萬元交保。（圖／記者李毓康攝）

▲前總統府侍衛室少校吳宗憲已因私菸案遭重判，還想拿回遭海關扣留的9797條香菸。（資料照／記者李毓康攝）

記者劉昌松／台北報導

國安特勤人員在2019年趁總統出訪時，團購9797條私菸，前總統府侍衛室少校吳宗憲等人被依貪污、逃漏稅等罪起訴，吳一審被判10年4月徒刑，竟然還急著想拿回遭查扣的私菸，結果被關務署以刑事案件尚未確定等理由拒絕，吳提告想拿回這批私菸，還求償708萬4千元，台北高等行政法院21日宣判，關務署暫時「扣留」有理，判吳宗憲敗訴。

吳宗憲是在2019年7月22日隨總統出訪專機返國入境時，被查獲利用元首行李免驗及禮遇程序，未向海關申報，就夾帶運輸9797條私菸，全案經台北地檢署分批偵結，陸續將涉案的買菸以及包庇人員起訴或緩起訴後，台北地院已在2021年做出一審判決，目前案件上訴高院中。

而這批私菸因為涉及《菸酒管理法》處罰等規定，被財政部關務署台北關查扣，吳宗憲在2020年4月30日就聲明異議，主張自己沒有逃漏稅，請求發還私菸，經桃園市財政局拒絕後，吳宗憲繼續聲明異議，被關務署裁示異議無理由，吳宗憲提起行政訴訟。

北高行法院審理認為，這批私菸並非檢警調依《刑事訴訟法》查扣的刑案事證，只是海關單位暫時依法做出的行政「扣留」，而到底要對這批被扣留的私菸作出如何的行政處罰，因牽涉到刑事法院審理中的私菸案判決認定，目前只是程序性的扣留處分，並非實體決定，因此認為海關扣留私菸有理由，吳宗憲要求發還，還要海關賠償菸品保存逾期的708萬4千元的請求都被判決駁回。本案可上訴。

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