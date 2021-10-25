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恐雙颱！「妮亞圖」可能生成路徑曝　前身是曾重創台灣的莫蘭蒂

天氣圖。（圖／氣象局）

▲各國模式模擬兩個熱帶系統未來動向。（點圖可放大／翻攝typhoon2000）

記者陳俊宏／台北報導

恐雙颱共舞！天氣風險公司總經理彭啟明表示，位在南海的低壓，有機會發展成為熱帶性低氣壓，或再成為今年第21號颱風「妮亞圖」（Nyatoh）。而妮亞圖前身是「莫蘭蒂」（ Meranti），因在2016年重創台灣和大陸，遭到永久除名，新名稱由妮亞圖取代。

中央氣象局說，位於關島西北西方海面上的熱帶低壓，今天（25日）上午增強成今年第20號颱風「瑪瑙」。預報員張承傳接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，其未來往日本東南方海面前進，對台灣無影響；至於位於南海的低壓，成颱機率不是那麼高，將慢慢往中南半島接近，對台也無影響。

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▼南海低壓發展中。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

彭啟明在臉書提到，瑪瑙颱風預期將往日本南方海面前進，對台灣沒有直接影響；另外一個是在南海的低壓，也有機會發展成為熱帶性低氣壓，或再成為今年第21號颱風妮亞，預期將往越南方向前進，也對台灣沒有直接影響。

彭啟明表示，10到11月有颱風不是異常，反而是很正常的，平均10月有3.5的颱風生成，11月也有2.2個，並沒有太特殊之處。

而妮亞圖前身是「莫蘭蒂」，因2016年9月重創台灣和大陸，在第49次颱風委員會會議中被永久除名，新名稱由妮亞圖取代。

▼瑪瑙颱風對台無影響。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

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