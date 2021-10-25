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「瑪瑙」颱風最快今生成！大迴轉路徑曝　清晨18.6度

天氣圖。（圖／氣象局）

▲目前在關島附近有一個熱帶低壓，南海也有一個低壓。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局觀測，今天（25日）清晨全台最低溫出現在桃園市楊梅和新北市石門的18.6度。氣象局預報員張承傳表示，位於關島西北西方海面的熱帶性低氣壓，今有機會發展成輕度颱風「瑪瑙」。氣象專家吳德榮指出，該系統呈現大迴轉路徑，無侵台機率。

▼今累積雨量圖顯示迎風面仍有雨。（圖／氣象局）

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天氣圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

張承傳接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，東北季風今白天減弱，氣溫稍回升，未來一周都是東北風環境，水氣量以今、周二稍微多一些，北海岸、大台北山區和宜蘭雨勢稍微大一些；周三起桃園以北、東半部和竹苗山區有局部短暫雨，但水氣沒很多、降雨機率不高，午後南部地區及中部山區有局部短暫陣雨。

張承傳說，至於未來一周低溫約20度上下；高溫部分，北部約24至27度，周二稍微高一些，周三至周五東北風稍增強，最高溫約24度，至於中南部可來到30度。

張承傳表示，位於關島的熱帶低壓今可能成颱，未來往日本東南方海面前進，對台灣無影響；至於位於南海的低壓，成颱機率不是那麼高，將慢慢往中南半島接近，對台也無影響。

▼熱帶低壓對台無影響。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼各國模式模擬兩個熱帶系統未來動向。（點圖可放大／翻攝typhoon2000）

天氣圖。（圖／氣象局）

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，氣象局今晨2時路徑潛勢預測圖顯示，熱帶低壓在菲律賓東方海面發展，預測今上午將發展成第20號颱風瑪瑙，周二增強為中度颱風，在日本南方海面向北逐漸穿過太平洋高壓，進入西風帶再轉向東北，呈現大迴轉的路徑；最新歐洲（ECMWF）模式系集模擬路徑顯示，南海亦有熱帶低壓發展，受高壓南緣偏東風導引，向西北西往越南前進，兩者離台皆甚遠、無侵台機率。

吳德榮說，今晨截至4：57，平地最低氣溫為新北石門區、桃園楊梅區的18.6度，較周日晨微升1度，其他各地區低溫則在20度左右：中部（台中外埔區）19.6度，南部（台南關廟區）19.7度，東部（花蓮萬榮鄉）19.8度，台北市（南港區）低溫則在19.5度。

吳德榮分析，最新歐洲模式模擬顯示，未來一周皆是東北季風的型態，天氣視其挾帶的水氣及冷空氣而有些微變化，今水氣略減、低溫微升，北台仍偏濕涼，平地最低氣溫約在19度，桃園以北、東北部及東部有局部雨，北海岸及東北角雨勢較大，新竹以南晴時多雲，中南部日夜溫差大，午後山區偶有局部零星降雨的機率。

吳德榮指出，周二、周三東北季風減弱略轉乾，白天高溫略升，東半部及大台北東側近山區仍有局部短暫雨的機率，西半部晴朗穩定，中南部日夜溫差大；周四、周五東北季風略增強，水氣不多，北海岸及東半部偶有局部短暫雨的機率，西半部晴朗穩定，些微冷空氣南下，夜間低溫微降，白天高溫變化不大；周六、周日水氣略增，大台北東側及及東半部有局部短暫雨，新竹以南晴時多雲，中南部日夜溫差大。

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