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快訊／20號颱風「瑪瑙」生成！最新路徑曝光

天氣圖。（圖／氣象局）

▲天氣圖。（圖／氣象局）

記者許若茵／綜合報導

關島西北西方海面熱帶性低氣壓，今發展為今年第20號颱風「瑪瑙」，根據預測，瑪瑙路徑將呈現大迴轉，無侵台機率。今天天氣水氣略減、低溫微升，明起白天高溫略升，但部分區域仍有局部短暫雨機率，民眾外出仍要記得帶傘。

▲▼20號颱風瑪瑙生成。（圖／翻攝日本氣象廳）

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▲20號颱風瑪瑙生成。（圖／翻攝日本氣象廳）

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，氣象局今晨2時路徑潛勢預測圖顯示，熱帶低壓在菲律賓東方海面發展，預測上午將發展成第20號颱風瑪瑙，周二增強為中度颱風，在日本南方海面向北逐漸穿過太平洋高壓，進入西風帶再轉向東北，呈現大迴轉的路徑；最新歐洲（ECMWF）模式系集模擬路徑顯示，南海亦有熱帶低壓發展，受高壓南緣偏東風導引，向西北西往越南前進，兩者離台皆甚遠、無侵台機率。

天氣圖。（圖／翻攝typhoon2000）

▲各國模式模擬兩個熱帶系統未來動向。（圖／翻攝typhoon2000）

吳德榮分析，最新歐洲模式模擬顯示，未來一周皆是東北季風的型態，天氣視其挾帶的水氣及冷空氣而有些微變化，今水氣略減、低溫微升，北台仍偏濕涼，平地最低氣溫約在19度，桃園以北、東北部及東部有局部雨，北海岸及東北角雨勢較大，新竹以南晴時多雲，中南部日夜溫差大，午後山區偶有局部零星降雨的機率。

吳德榮指出，周二、周三東北季風減弱略轉乾，白天高溫略升，東半部及大台北東側近山區仍有局部短暫雨的機率，西半部晴朗穩定，中南部日夜溫差大；周四、周五東北季風略增強，水氣不多，北海岸及東半部偶有局部短暫雨的機率，西半部晴朗穩定，些微冷空氣南下，夜間低溫微降，白天高溫變化不大；周六、周日水氣略增，大台北東側及及東半部有局部短暫雨，新竹以南晴時多雲，中南部日夜溫差大。

▲▼受烟花颱風外圍環流影響,北部地區今(24)日仍有局部豪大雨出現,圖為北市內湖大湖公園湖面水位上升,湖水黃濁,行人,撐傘,雨傘,路人,大雨,下雨,雨天,天氣,豪大雨特報,雷陣雨,梅雨,降雨。（圖／記者李毓康攝）

▲水氣量以今、周二稍微多一些。（圖／記者李毓康攝）

中央氣象局預報員張承傳接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，東北季風今白天減弱，氣溫稍回升，未來一周都是東北風環境，水氣量以今、周二稍微多一些，北海岸、大台北山區和宜蘭雨勢稍微大一些；周三起桃園以北、東半部和竹苗山區有局部短暫雨，但水氣沒很多、降雨機率不高，午後南部地區及中部山區有局部短暫陣雨。

張承傳說，至於未來一周低溫約20度上下；高溫部分，北部約24至27度，周二稍微高一些，周三至周五東北風稍增強，最高溫約24度，至於中南部可來到30度。

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