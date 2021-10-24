「瑪瑙」颱風恐今夜生成！對台影響一次看　明日3地區又冷又大雨

▲準颱風瑪瑙預計最快今晚至明上午就會生成。（圖／記者林敬旻攝）

記者趙蔡州／綜合報導

中央氣象局今晚（24日）表示，明天（25日）白天起，東北季風將逐漸減弱，各地氣溫會回升，水氣也會逐漸減少。至於在菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，最快今晚至明日上午就可能會發展為今年第20號颱風「瑪瑙」，且有機率增強為中度颱風，不過移動方向將前往日本東方海面，預測不會直接影響台灣。

氣象局指出，今天（24日）持續受東北季風及華南雲雨區影響，北台灣降雨時間較長，花東及中部地區也有局部短暫雨，其他地區多雲偶有零星短暫雨。氣象局晚間也持續針對台北、新北、基隆及宜蘭縣發布大雨特報。



明天（25日）上午起東北季風將逐漸減弱，氣溫稍回升且水氣減少，但北部、東北部及東部仍天氣較涼，其他地區早晚亦涼。

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▲台灣未來一周受東北風的影響情況。（圖／中央氣象局）

報導說，周一（25日）持續受東北季風影響，桃園以北、北部山區、東半部及馬祖地區有局部短暫雨，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區仍有局部較大雨勢發生的機率，其他地區及澎湖、金門及為多雲到晴，午後南部地區及中部山區有局部短暫陣雨。

周二至下周日（26日至31日），東北風影響，桃園以北、北部山區及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及中部山區有局部短暫陣雨；25日白天至26日基隆北海岸、東北部地區及大台北山區仍有局部較大雨勢發生的機率，各地早晚氣溫稍涼。

▲熱帶性低氣壓TD23最快今晚至明日上午會發展為今年第20號颱風「瑪瑙」。（圖／中央氣象局）

此外，熱帶性低氣壓TD23於24日晚間10時許，位在菲律賓東方海面上，最快今晚至明日上午就可能會發展為今年第20號颱風「瑪瑙」，預計未來路徑將持續朝日本東南方海面前進，對台灣天氣無直接影響。

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