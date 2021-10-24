綠營怪罷免門檻太低　王鴻薇搬「罷韓案」：雙標輸不起

▲陳柏惟罷免案。（圖／記者林敬旻攝）



記者黃巈禾／台北報導

台灣基進立委陳柏惟罷免投票案通過，支持者與民進黨歸咎罷免門檻太低。選前聲援陳柏惟的民進黨主席、總統蔡英文表示，這幾次罷免投票對於民主發展還有很多繼續努力的地方。對此，國民黨台北市議員王鴻薇批評，這是蔡政府的第N個迴力標，輸不起就想改遊戲規則。

王鴻薇24日表示，陳柏惟罷免案昨日通過，創下中華民國政治史的紀錄，民進黨全黨力挺一起陪葬，而這些綠營人士在刪Q成功後的嘴臉，又一再打臉過去的自己，當初罷韓的時候，民進黨全黨力挺，罷韓通過後，蔡英文還說「台灣的民主往前走了一步」，而昨天刪Q通過，蔡英文卻說「台灣的民主發展仍需努力」，難道藍營的人被罷就是民主，綠營的人被罷就是反民主嗎？

王鴻薇指出，大家別忘了，當初民進黨一手推動選罷法降低門檻，黨內一片叫好，高雄市長陳其邁當時還說是「人民的勝利」，怎麼今天自己人被罷免，就開始檢討台灣選民的民主素養？更別說陳柏惟就算按舊制的選罷法來看，也是會被罷免成功，現在民進黨內包含台南市長黃偉哲、立委王定宇、立委許智傑這些人，開始測風向，想修改選罷法，「拜託民進黨，真的不要雙重標準輸不起，最會製造仇恨、散佈假消息、阻礙台灣進步的，就是你們這些人」。

中選會23日宣布陳柏惟罷免案通過，同意罷免7萬7899票，不同意罷免7萬3433票，預計28日公告結果並解除職務，成為我國選舉史上首位被罷免的立委，任期僅1年又9個月。