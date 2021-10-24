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「朱立倫藉罷免挺台獨3Ｑ向北京邀功」　學者：習近平肯定高興

▲▼朱立倫針對陳柏惟罷免案發表談話。（圖／國民黨提供）

▲朱立倫針對陳柏惟罷免案發表談話。（圖／國民黨提供）

記者陶本和／台北報導

針對台灣基進黨立委陳柏惟的罷免案，政治學者范世平指出，這是顏家的勝利，不是國民黨；不過他認為，國民黨主席朱立倫會當作黨主席後第一勝，證明起手式成功，藉此向北京邀功，中國國家主席習近平肯定高興。

范世平表示，很多人說陳柏惟被罷免是朱立倫與國民黨的勝利，根本邏輯不通，在「大烏龍」地區顏家與派系大過國民黨。

至於朱立倫，范世平認為，他當然要把「罷陳」成功當作自己當黨主席後的第一個勝利，證明他的起手式成功，也藉此向北京邀功，把支持台灣獨立的「台灣基進」唯一一名立委給罷掉，習近平肯定高興。

范世平指出，「罷陳」團體與顏家只能算是低空飛過的「慘勝」，不但沒有壓倒性勝利，反而差點翻船，顯示顏家與派系的力量由於老化嚴重而缺乏年輕人與外來者的參與，只能逐漸式微。

范世平說，51.7%的高投票率表示顏家與派系都強力動員，但「反罷」卻是從鬆散的民意中凝結，不容小覷。

至於接下來的立委補選，范世平表示，顏家能否在立委補選中獲勝還很難說，因為民進黨的陳世凱早就準備待續，他連任三屆台中市議員，2013年立委補選他以65319票輸給顏寬恆66457票；2016年立委選舉，他以87596票輸給顏寬恆的93495票，差距都相當有限。

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