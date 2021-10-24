美前國安顧問提挺台加碼「承認國家主權」：光靠軍事協助不夠

▲美國前國家安全顧問波頓，最新投書認為拜登政府應承認台灣是個主權國家。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統拜登21日接受訪問時承諾「會捍衛台灣」，引起國際間關注，之後白宮和國務院也急忙澄清「一貫立場沒有改變」。對此川普政府時期的國安顧問波頓（John Bolton）投書《華爾街日報》，表示挺台不能只靠美國軍事力量，拜登政府應該要先承認台灣是主權國家，然後創建一個「東亞版本的四方安全對話」。

波頓對中國的鷹派立場勝過川普，而在其國安顧問任內更因意見和川普不合而離去，他在20日投書《華爾街日報》指出，中國對台灣的威脅是確實存在的，絕非只是假想，頻繁的軍事活動就是證明，而美國對台的軍事支持雖然重要，還需要有更大的施力點讓海內外的盟友一起支持，因此要讓台灣地位更明確，美國政府就得先承認台灣是一個正當的主權國家。

波頓援引政治大學過去30年對台灣人民身分認同的調查，指出自認是台灣人的比例已從1992年的將近18％，大幅增長至2021年的逾63％；自認識中國人的則從25％左右，銳減至2.7％，顯示台灣民眾「一個中國、一個台灣」的集體認知已成形，未來有很高機率持續朝這方向前進，而這代表著美國1972年在《上海公報》中所認知的「一個中國」已不符合現代環境。

因此波頓認為在軍事協助下，更因把台灣政治層級拉升，甚至藉由組建東亞版四方安全對話，讓美、日、韓、台進行合作，鞏固印太區域。這個構想是以現有的美、日、印、澳「四方安全對話」（Quad）為參考。