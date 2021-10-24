嫩妻纏綿水電工「床上修水龍頭」　尪衣櫃抓姦哽咽：不信她是自願

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記者鄭思楠／綜合報導

廣西南寧近日發生一段「男主人持刀質問藏自家衣櫃男子」的影片引發社會廣泛關注。影片中，男主人拿著刀情緒激動地質問一名躲在自家衣櫃裡面的男子，是不是和自己的妻子「有一腿」。藏身衣櫃的男子否認跟其妻子發生了關係，並讓男子冷靜下來，好好談一談。一旁抱著小孩的人妻則稱，藏在衣櫃裡的男子「是叫來修水龍頭的」。

據《極目新聞》報導，10月23日，影片中的男主人葉姓丈夫現身表示，妻子確實與躲衣櫃的男子發生了關係，但他不相信妻子是自願，接下來他考慮提告。

此前，現場影片顯示，葉男一手拿著手機錄影，一手拿著刀指著躲在衣櫃中的一名男子，並不斷向其怒吼，稱「我早就知道你們有一腿了」，情緒非常激動。對此，躲在衣櫃裡的男子解釋「我真的沒有做什麼」，並稱躲在衣櫃裡是怕產生誤會，希望男主人能冷靜下來，不要衝動。

影片中，男主人怒斥，「已經有很多次了，兒子在家裡面，都能做出這種（事）。」此時，站在一旁抱著孩子的妻子連忙解釋，藏在衣櫃裡的男子「是叫來修水龍頭的」。但對於妻子的說法，男主人卻並不買帳，妻子的話語反而更加激怒了他，反問「修水龍頭為什麼躲在衣櫃裡」。

▲驚見陌生男躲衣櫃，人夫揮刀拷問。（圖／翻攝自微博）

就在上述影片曝光不久後，網上又傳出一封疑似男主人及其妻子，寫給躲在衣櫃裡男子的道歉信。「修水龍頭」事件似乎一下子發生了反轉。信中以男主人妻子的口吻寫道，2021年10月16日，因家里水龍頭損壞，她便下樓喊鄰居張曦（化名）幫忙換水龍頭，就在張曦到家裡修了10分鐘後，其丈夫葉男回家看到房內的張曦，不聽任何解釋就進行毆打，並拿刀捅傷張曦，並拍攝影片污衊兩人出軌。

信中還提到，經報警了解，換水龍頭的情況屬實，為此葉男向張曦賠償了3000元（人民幣，下同）補償金，並向張曦及其家人道歉。

「修水龍頭」事件究竟有著怎樣的經過？網傳道歉信是否屬實？10月23日上午11時許，事件中的丈夫葉男現身回應，「修水龍頭」事件發生在10月16日，當天他本來在單位上班，因為降溫他於下午3時許返回家中，想要拿一件衣服。然而，當他到家門口時，才發現家里大門竟然是反鎖著的，見狀他便給妻子打電話，但直到約20分鐘後，妻子才將大門打開。

走進房內，他立馬察覺到情況有些不對勁，浴室裡面有不少水漬，像是剛剛洗過澡，而臥室裡也有些亂糟糟的，原本放在櫃子裡的一些衣服，不知為何被拿到了櫃子外面。打開櫃門，眼前的一幕讓他氣不打一處來，一名男子竟蜷縮著身子躲在櫃子裡面。

「對方在我們住的樓下做生意，平時交集並不多，」葉男透露，平日里他和妻子下樓出門時，經常能夠看到那名男子，有時候他覺得男子看妻子的眼神有些不對勁。

那天事發的時候他憤怒至極，從廚房裡面拿了一把刀，質問那名躲在櫃子裡的男子，對方和妻子都堅稱是在家裡「修水龍頭」，並沒有發生其他事情，但當時他並不相信兩人的說辭，並動手打了男子，還將男子腿部捅傷。隨後，他選擇向警方報案。

葉男說，由於事發時他動手打了那名男子，在警方的介入下，他確實給對方賠了3000元。然而，此後網上流出的一封署著他和他妻子名字的道歉信，卻是他始料未及的，「那封信是偽造的，我有必要對此進行澄清。」

在葉男看來，道歉信中描述的「修水龍頭」內容是不實的，他不可能向對方道歉。他表示，妻子事發幾天後稱，當天之所以堅稱對方是修水龍頭的，是怕他在那樣的情況下，頭腦發熱做出不理智的舉動。據妻子承認，當天確實與影片中的男子張曦發生了關係，原本兩人之間還有不少曖昧聊天紀錄，但事發當天均已被張曦刪除。

葉男表示，這件事發生之後，為了躲避那名男子，他和妻子已經搬出了原先的租房，他不相信妻子是自願和對方發生關係，仍想和妻子過下去。下一步，他將考慮請律師打官司。