普悠瑪號事故18死　家屬再控台鐵隱匿原廠資訊！駕駛不知情釀悲劇

▲普悠瑪號事件今屆滿三週年，家屬再度北上召開記者會，控訴台鐵提供檢調假數據。（圖／記者許維寧攝）

記者許維寧／台北報導

台鐵第6432次普悠瑪號列車 2018年10月21日前行經宜蘭新馬站時翻覆，造成18人死、逾200人受傷悲劇。今天（ 10/21）事故屆滿三週年，台東董家於事故中痛失8名至親，今家屬董小羚和范銘浚北上召開記者會，再提出三點質疑，除了指控提供給檢調的數據有問題，也質疑台鐵隱匿普悠瑪號原廠操作手冊，當主風泵空氣壓力低於6.5磅時列車就應該停駛，但該列車顯然沒有停駛，主因為駕駛、調度員根本不知道原廠手冊有這項規定。

宜蘭地方法院日前一審宣判，司機員尤振仲依過失致死罪判刑4年6個月。同案中時任台鐵局機務處柳姓副處長、時任台鐵局綜合調度所吳姓所長，兩人則均判無罪，全案可依法上訴。

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運安會曾表示該意外不可全部歸責於司機，董小羚今表示，現在家裡還有三人重度癱瘓，「我們的人生永遠忘不了。」事故發生時選擇原諒司機，殊不知是原諒更大的共犯結構，等了三年以為會有清楚明確的判決，沒想到是台鐵文化一慣的做風，「標準做錯事基層扛、司機承擔，我何必等三年。」一審法官對司機說詞不採信，也不運用其說詞，基於乘客立場，實在會質疑法官的判決能力。

另一家屬代表、董女先生范銘浚則表示，檢察官跟法官做出這種判決我覺得已經不容易了，夾在民眾期盼跟長官期待間，「你期待他做出什麼判決。」

但范隨即話鋒一轉，直指台鐵提供給檢調的普悠瑪號行車記錄器動過手腳，其疑點有三。第一，調查報告上翻車點於k89+251處有疑慮，彎道入口073至251處翻覆一共跑了178公尺，列車時速140公里，每秒前進38.3公尺，178除以38.8得到4.5秒，翻車時間是49分27秒減去4.5，剩下22.5秒，但行車記錄器影片顯示，22.5秒處還沒進入彎道，因此推測翻車點有誤。

第二，范銘浚指出，該列車於宜蘭發車時主風泵空氣壓力（MR）為7.3，到達羅東時空氣壓力剩下7.2，每過一個彎道應該消耗空氣0.6磅，羅東到新馬間跑了4分34秒並經過八個彎道，總共消耗4.8磅。列車四個主風泵兩個故障，因此剩下兩個主風泵運作，四分半鐘只能增加1.5磅空氣壓力，7.2+1.5為8.7磅，扣掉八次過彎傾斜消耗4.8磅僅剩下3.9磅。只要低於5磅停留軔機就會啟動，導致列車才於過彎時出軌，「因此在過彎時只要煞車就會翻車。」

第三，范銘浚也說，普悠瑪號的原廠操作手冊遭隱匿，正常的主風泵空氣壓力應該在8至10磅，但該列車出軌時已經降至5磅以下，只要急煞就會翻車。但原廠手冊遭台鐵隱匿，且原廠手冊也指出空氣壓力低於6.5磅時列就應該停駛，但該列車顯然沒有停駛，主因為駕駛、調度員根本不知道原廠手冊有這項規定，因此隱匿的人也有相關責任，由於主風泵故障，當初就不應該出車。

立法委員蔡壁如則形容，台鐵百年老店需要重整企業文化，自己的家人也在台鐵服務，新人進來百年老店後覺得看不到未來性多慢慢離開，資深員工學會推託，整個組織就會慢慢變質。官僚體制應該轉為公司化體制、保障基層勞工，讓熟悉技術的人參與運作。桃機、港務公司都已經公司化，建議台鐵也應該盡快公司化完成專業分工。

雖然之前交通部長王國材曾表示，台鐵企業化設定於三年後，但蔡壁如說，王國材沒有提出明確的進度，呼籲交通部不要只是喊口號。

台鐵則表示，有關影片中翻車時間點落差，為設備落差，行車紀錄器以及ATP列車自動防護系統、GPS等設備時間設定落差，事故原因尊重運安會和司法調查。