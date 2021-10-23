刪Q過關！蔡英文掃到颱風尾　網灌爆臉書酸：謝謝總統催票

▲針對陳柏惟被罷免，網友灌爆蔡英文臉書開酸。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文 Tsai Ing-wen，下同）

記者蘇晏男／台北報導

台灣基進立委陳柏惟罷免投票案23日晚間落幕，陳柏惟被7萬3433張同意票「刪Q」。而在選前以民進黨主席身分聲援陳柏惟的總統蔡英文，在罷免結果出爐後，其臉書專業被網友灌爆，有人譏諷，「恭喜台中，助選成功」。

針對罷免結果，中選會23日晚間指出，陳柏惟罷免案投票人總數為29萬4976人，投票人數為15萬2567人，投票率為51.72％，有效票為15萬1332票，其中同意罷免票數為7萬7899票，佔51.48％；不同意罷免票數7萬3433票，佔48.52％；無效票為1235票，罷免案投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上，投票結果為通過。

中選會也說，預計將於28日舉行委員會議審查該罷免案投票結果。

然而，未針對罷免結果發聲明的蔡英文，其臉書卻反遭網友灌爆。蔡英文最新一篇談論雲林麥寮新太陽能電廠啟用的臉書文底下，有網友直酸，「謝謝總統催票」、「恭喜台中，助選成功」、「正義總算是出現了，謝謝總統讓刪Q專案順利成功完成！」、「陳柏惟被罷成功，民進黨蔡英文應該負最大的責任」、「要找刪Q到腫桶府當大官了吧！」「謝謝總統，您果然沒有讓認真的人孤單」、「看到你救援失敗就放心了」。

但也有人說，「民進黨還要忍多久？什麼時候罷回去？還是冷眼旁觀？」、「整個執政團隊，面對中國跟國內某些黨放出的一堆假消息跟滲透都在冷處理完全沒反擊，到底是怎樣。」

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