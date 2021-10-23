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「陳柏惟輸給罷免制度不合理」　綠營高層：顏家地方樁腳盯人奏效

▲立委陳柏惟罷免案，陳柏惟向支持者鞠躬道謝。（圖／記者林敬旻攝）

▲立委陳柏惟罷免案，陳柏惟向支持者鞠躬道謝。（圖／記者林敬旻攝）

記者陶本和／台北報導

台灣基進黨立委「3Q」陳柏惟罷免案，在「顏家」地方派系強力動員下，成功過關；不過，不同於前高雄市長韓國瑜罷免案，罷韓的票數超過韓大選時的得票，陳柏惟的罷Q票數，低於其大選時的得票。對此，民進黨高層認為，陳柏惟是輸給「罷免制度」，已顯見制度不合理。

對於本次陳柏惟的罷免案，黨魁選舉甫落敗，被視為台中「紅派少主」的江啟臣，趕緊回到台中找尋支點，向黨內、地方派系證明，自己仍有影響力，因此大力推動「刪Q」；而黨主席朱立倫則因身為史上得票最低主席，黨內威望低落的困境下，也藉由本次罷免案力拼一搏。

除此之外，更重要的是台中當地「顏家」勢力的能量展現。民進黨高層透露，顏家地方派系動員能量很強，樁腳綁很緊，今日各地都有回報，有人在投開票所拿計數器統計投票人數。

這位高層人士說，顏家透過人際關係動員，並結合樁腳盯人，提高投票率的結果，也是這個選區受地方派系影響甚深的特殊生態；而台中市長盧秀燕執政下，也具有一定程度的優勢，這對於民進黨而言，一直有很大挑戰。他坦言，基層組織的動員實力，確實不如國民黨。

對於本次陳柏惟被成功罷免，民進黨高層指出，這次罷免投票缺少總統大選的帶動，加上台中第二選區長期來說就是綠營弱勢選區。不過，黨主席蔡英文連續兩週在中常會呼籲關心外，民進黨黨公職除了有些到台中相陪苦行，全國的綠營立委幾乎也在網路加入聲援。

該人士觀察，陳柏惟在選前一路苦行，確實幫助他的好感度，有也逐漸站穩腳步，最後關頭也激出包括綠營支持者在內的選票，雙方票數僅差約4000票左右，同樣也有7萬3000多票的民眾反對罷免陳柏惟。

對於國民黨在選戰最末時，採取「抹黑戰」，狂打陳柏惟負面新聞。民進黨高層表示，其實影響各半，除了激發藍營投票動機外，也激發綠營支持者的關切。

不過，特別的是，在2016年選罷法修正後，成功被罷免的有前高雄市長韓國瑜、民進黨議員王浩宇，但他們的「同意罷免票數」，都低於「大選的當選票數」，而陳柏惟本次罷免案，是首見「同意罷免票」7萬7000多票，低於其當選時的「11萬2839票」。

民進黨高層指出，罷免是單邊投票，仇恨動員是最好的動員工具，儘管有任期制，但變成隨時都可以進行罷免和補選，加上少數就可以罷免多數，政治不穩定性成為常態下，朝野更容易對立，不利於合作。

這位民進黨高層認為，罷免陳柏惟得票數並未比陳柏惟當選的票數多，這證明陳柏惟是輸在罷免制度。他強調，這顯見台灣罷免制度遭到特定政治動機催化後，影響台灣民主的嚴重性。

他表示，當初罷免韓國瑜的票數（93萬9090票），比韓當選的得票數（89萬2545票）還多，所以顯得合理，陳柏惟的開票結果反而凸顯了罷免制度的不合理。

在民進黨與台灣基進黨合作上，民進黨高層表示，整個罷免過程期間，民進黨中央與台中的黨公職也都有持續和陳柏惟與台灣基進保持密切的溝通，整體反罷免的策略也在尊重台灣基進的前提下，共同合作與執行，未來民進黨仍將尊重台灣基進，並持續保持溝通與合作。

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