「罷免門檻害死陳柏惟」　民進黨大老批：苦行到昏倒都沒用！

▲陳柏惟被罷免成功，任期剩7天。（圖／記者林敬旻攝）



記者柯振中／綜合報導

基進黨立委陳柏惟23日被罷免，任期只剩下7天。對此，民進黨大老林濁水在臉書上不斷發文，感嘆降低罷免門檻「害死陳柏惟」，以及一眾小黨，「領導推動的聖人和立委可以不出來認錯道歉，並力圖再修法，將功贖罪？」

陳柏惟罷免案投票結果23日出爐，同意罷免票7萬7,899票，不同意票7萬3,433票，確定罷免通過，陳柏惟任期只剩7天。

罷免案結果出爐，陳柏惟語帶感性地說，他擔任立委1年9個月，在這段時間中，拿下了7萬3,433名鄉親的認同，意味著台灣人對年輕人參政還抱有期待，只是這段時間的努力，還沒辦法說服多數人，「是我做得不夠好，這是我不對。我輸我不怨嘆。」

▲陳柏惟罷免案確定通過，立委任期剩7天。（圖／記者林敬旻攝）

對此，林濁水在臉書上數度發文，痛批罷免的制度，「聖人和小黨死命推罷免門檻降低，民進黨支持過關，今天眾小黨都被害死。」

林濁水還說，搞了一個害死陳柏惟的罷免制，再怎麼苦行、苦行到昏倒都沒用，「不敢檢討自己真正的錯誤在那裡，更不敢把錯的制度修改過來，還在避重就輕。所謂國會減半、公投、促轉會、罷免門檻…都災難連連，那一個不是避重就輕？不敢面對？」

此外，針對許多人說「努力讓罷免不要是仇恨式罷免」的言論，林濁水也嗤之以鼻，「說什麼捎話（瘋話），不恨一人會去投罷免票」，罷免的本質豈非仇恨動員，若不動員仇恨，難道以後要變成愛的罷免嗎，「不敢面對本質，就別裝模作樣。」

慟！ 聖人和小黨死命推罷免門檻降低，民進黨支持過關，今天眾小黨都被害死 領導推動的聖人和立委可以不出來認錯道歉，並力圖再修法，將功贖罪？！ 由林濁水發佈於 2021年10月23日 星期六

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘