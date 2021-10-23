桃園觀音萬聖南瓜節　鬼屋、瓜果隧道…精彩揭幕

▲瓜果隧道。（圖／記者楊淑媛攝）



記者楊淑媛／桃園報導

「2021桃園觀音萬聖南瓜節」23日起至11月7日登場，市府副秘書長邱俊銘出席開幕活動指出，觀音萬聖南瓜節已邁入第四屆，結合西方節慶與觀音特色農產的南瓜，成功打造觀音南瓜村的意象；今年除了保留往年大受歡迎的鬼屋與瓜果隧道，也融合了更豐富有趣的農事體驗和各項充滿萬聖節氛圍的競賽，歡迎大小朋友來參加。

▲2021桃園觀音萬聖南瓜節。（圖／記者楊淑媛攝）

邱副秘書長說，桃園觀音萬聖南瓜節主場地位於觀音蓮花故事館週邊，今年特別製作6隻可愛的萬聖主題鬼怪，還有和特色景點—竹編3.5米的大南瓜，在「蓮荷園休閒農場」、「向陽農場」、「林家古厝」、「青林農場」、「ㄚ昌伯美食屋」、「康莊蓮園」等六間農場也有精美的裝置藝術，是備受歡迎的拍照打卡景點。

▲▼2021桃園觀音萬聖南瓜節。（圖／記者楊淑媛攝）

配合今天開幕活動，會場還舉辦「創意稻草人比賽」、「南瓜雕刻競賽」、「萬聖變裝比賽」，以及南瓜料理製作等親子活動。市府農業局局長郭承泉說，配合防疫新生活，今年所有活動資訊及抽獎問答遊戲都轉為線上，利用LINE@官方帳號可以查詢最新活動預告、主場館及活動資訊、各農場介紹及舞台活動報名方式等，更增加南瓜小學堂還有問答送好禮活動，民眾只要在主場館或各農場掃描QR code，加入LINE@官方帳號，答對南瓜知識就能馬上兌換造型口罩和馬林糖，還有機會抽中iPhone 13、iPad、switch等多項大獎。

此外，市府發放的「桃園好市券2.0」、「桃園好市乘雙券」及中央發放的「振興五倍券」均可於休閒農場進行抵用。