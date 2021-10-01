桃園推廣商用三輪電車　鼓勵物流配送導入低碳零碳

▲執行長邱俊銘(中)強調，低碳運具物流配送無廢氣。（圖／翻攝自邱俊銘臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

為減少滿街穿梭的物流運輸業車輛廢氣排放、噪音以及交通阻塞等問題，達成2050邁向淨零碳排目標，桃園市生態物流專案辦公室1日以「最後一哩路低碳運輸」為題，於虎頭山創新基地邀請商用三輪電車產業、物流業界代表，舉行生態物流議題系列培力訓練，並進行交流分享，安排實車展示及體驗，期能達到創新應用體驗效益。

專案辦公室執行長邱俊銘表示，電子商務在過去10年蓬勃發展，加上疫情嚴峻下，讓物流業務大量增加，在最後一哩路配送期間，貨物從倉儲到消費者過程中，車輛的停等容易導致巷弄交通壅塞、城市的空氣及噪音污染，期望發掘商用三輪電車潛在使用者，使其對於機動靈活、貨物載重佳、安全等特性的商用三輪電車有更深一層了解，透過推廣最後一哩路低碳運輸的創新方案，推動桃園物流運輸朝向低碳永續發展。

邱俊銘執行長表示，透過推廣商用三輪電車，導入低碳與零碳轉型、以人為本、兼具綠能及智慧化的貨物運輸，不僅能減少城市最後一哩路運輸產生之溫室氣體排放，亦能改善空氣品質與噪音問題，未來也將在大溪老街推動低碳寧靜轉運站，並使用商用三輪電車進行最後一哩路配送的示範計畫。

交流會邀請宏佳騰公司陳永凱副理、威速登科技公司陳柏彝資深經理分享創新低碳運具商用三輪電車的優勢及未來發展，期望讓貨品運送過程更友善，包含自備運具外送速食業者、電商、倉儲業、郵政業、貨運業等亦派代表出席。