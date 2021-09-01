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不再只是加油或加電！桃園培力訓練交流推動氫能源

▲桃園培力訓練交流推動環保新寵氫能源。

▲生態物流專案辦公室執行長邱俊銘表示，桃園發展綠色運輸，推廣氫能車等乾淨能源運具。（圖／環保局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

全球熱議的淨零排放，對於物流運輸業已是一大挑戰。桃園市生態物流專案辦公室以綠色運輸與物流創新為題，舉行培力訓練交流會；執行長邱俊銘1日表示，市府自2020年起擔任國際組織ICLEI生態物流社群主席城市，發展綠色運輸，推廣氫能車、電動車等乾淨能源運具，期減少城市運輸產生的溫室氣體排放，亦能改善城市的空氣品質。▲桃園培力訓練交流推動環保新寵氫能源。

▲桃園培力訓練交流推動環保新寵氫能源。（圖／環保局提供）

邱俊銘說，運輸部門是桃園碳排放量第二高的來源，積極推動綠色運輸將能幫助桃園邁向低碳未來，為此桃園市生態物流專案辦公室於8月31日舉行培力訓練交流會，邀集物流業者及桃園碳排放前30大製造業，共同探討發展綠色運輸的具體策略以及氫能導入物流運輸的可能性，期望透過國外推行氫能機具、氫能車的案例交流分享，推廣低碳氫能運輸與創新物流理念，推動桃園物流運輸朝向低碳永續發展。▲桃園培力訓練交流推動環保新寵氫能源。

交流會中並針對新興能源─氫能的運輸應用，由亞東工業氣體、永德福汽車與和泰豐田物料運搬等在國外有豐富氫能商轉經驗的業者，從加氫設施、大型車輛應用與倉儲堆高機應用等面向，分享國外的氫能商轉實例並探討氫能在桃園發展的可能性。▲桃園培力訓練交流推動環保新寵氫能源。

包括：台灣全球商貿運籌發展協會執行長鄒伯衡、中華民國物流協會理事長王清風、秘書長鍾榮欽、台灣冷鏈協會秘書長王祥芝、美國供應鏈管理專業協會(CSMP)台灣圓桌會會長李柏峯、和泰豐田物料運搬總經理黃明仁、東立物流總經理施皇吉、台灣德國萊因技術監護顧問總經理高鴻鈞、裕利醫藥副總經理魏群、好好國際物流副總經理陳汝興、比力倉儲設備副總經理陳柏均、長榮物流經理彭志慶、華立企業副理張心純、近鐵運通副理吳旻翰、遠雄航空自由貿易港區副理莊久慧等相關單位人員，均出席活動。

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