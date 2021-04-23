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首屆「桃園繡球花季」5／8日展開　賞花族不能錯過！

▲首屆「桃園繡球花季」

▲首屆「桃園繡球花季」將於復興區的台七桃花源休閒農業區展開。（圖／農業局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園花卉活動接連不斷，繼繽紛浪漫「彩色彩芋季」之後，市府自5月8日起重磅推出為期43天的首屆「桃園繡球花季」，於復興區的台七桃花源休閒農業區展開，擔任活動總督導的市府副秘書長邱俊銘，甫在臉書Po出「桃園繡球花季」圖文，即引發臉友狂按讚，迫不急待頻問活動相關資訊。

邱副秘書長表示，首屆「桃園繡球花季」，將帶給民眾的不只有賞花打卡拍照，更多的是台七桃花源休閒農業區內各農場豐富的農事體驗及特色餐飲服務，賞花族絕對不能錯過！

▲首屆「桃園繡球花季」

而桃園的花卉產業，這些年在市長鄭文燦全力推動下，已是全國首屈一指的農業強項，近年來「一休區一花卉」策略已成功推廣休閒農業區內農場舉辦各種農事體驗與輕旅行，吸引遊客來桃園賞花體驗農事，更使桃園成為北北桃竹苗一帶民眾假日休閒旅遊的好去處，而首屆「桃園繡球花季」更是在市府2019年鼓勵在地投入種植繡球花後催生而出的活動，期待藉由活動帶動人潮扶植在地產業。

「2021桃園繡球花季」串聯了整個復興區，活動主會場設置於台7線14.5公里處的枕頭山魅力商圈，設有「尋覓美滿」裝置藝術高3.5米、長11米，並以枕頭山魅力商圈為起點繞進枕頭山步道為主花區，沿途行經祿客農莊、枕頭山5號農園、陽光休閒農莊、怡德休閒農莊等農場，遊客可採步行方式按指標路線探索，體驗山林健行賞花的樂趣。

基國派產業道路上中興花卉、三民花卉是繡球花盆花主要生產地，再往上有翠墨莊園；而台七線沿途丸山咖啡、瑞士鄉村、普拉多山丘假期則是繡球花的復育區，高品質的餐點和舒適的空間讓假日往往擠滿人潮；往北橫途中櫻花坡民宿、小烏來的綠色莊園有機農場，雪霧鬧內的露營區如飛鼠不渴、伊萬農場、松野農園、雲霧農場以及民宿蘋果農莊，到拉拉山上的俠雲山莊，都有復育數年以上的繡球花叢，花比人高的拍照景點來這就對了。

農業局郭局長承泉表示，賞花之餘，各農場亦同時推出各種農事活動，包含瑞士鄉村的果醋製作、丸山咖啡的植栽上板、中興花卉的多肉體驗、陽光休閒農莊的繡球花飾品DIY及綠竹筍採收、普拉多山丘假期的手作煎餅DIY、翠墨莊園的石膏或杯墊彩繪、基國派老教堂的環保袋植物槌染、葉家千金的千金茶香包、大億香菇園的採香菇體驗、福雲農園的媽媽桃釀醋、怡德休閒農莊的媽媽桃摘採、春耕有機農場的橘子果凍DIY、小烏來綠色莊園有機農場的狩獵體驗、飛鼠不渴的野人風味餐及射箭體驗等，都是吸引民眾假日體驗的好去處。

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