新北消費「加倍奉還」保時捷、iPhone　學生綁定家長手機也可抽

▲新北推「加倍奉還」，消費抽保時捷、GOGORO、iPhone 13，學生綁家長手機也可抽。（圖／新北市經發局提供，下同）

記者楊蕓／新北報導

新北市政府祭推出31萬份的加倍券，再加碼「登錄發票抽汽車」及「學生加碼抽」活動，只需綁定手機號碼註冊即可參加，新北經發局23日宣布，為讓沒有手機的學生也可參與，10月26日起，學生可以用「家長手機+一個英文字母」來註冊，最多可綁定4組。

經發局表示，加倍券於10月15日起開放民眾登錄，迄今已累計超過56萬人註冊會員，登記新北加倍券兌換人數更高達70萬人，民眾反應相當熱烈。但有家長反應，有些學生沒有手機可以註冊參加，經審慎評估後，決定放寬並同步進行系統改版優化。

10月26日起，開放學生可以用家長手機號碼「後」加一個英文字母來註冊，如家長手機號碼為0933123123，可於手機號碼「後」再加一個英文字母如A，將家中學生帳號註冊為0933123123A，一個手機號碼除原註冊帳號，另最多可再綁定4個英文字母(A、B、C、D)共4組學生帳號，方便家中有多個小孩的家長註冊。

經發局補充，已經用手機號碼註冊的家長，可以到會員中心，把帳號改回「一般會員」，不過，新增的「學生帳號」（手機號碼+英文字母）註冊後，就無法轉成「一般會員」。學生註冊帳號後，可參加2月21日的學生加碼抽活動，獎品有200台ipad及150個airpods。

新北加倍奉還抽獎活動，只要在111年2月15日以前，在新北市單筆消費滿300元的發票都可以登錄，活動獎項包括：Luxgen URX七人旗艦款精裝版、X-TRAIL 2.0L智行+電動尾門卓越精裝版、NISSAN KICKS智行旗艦精裝版等知名休旅車，還有80台GOGORO、iPhone 13、PlayStation 5、iPad及Switch，以及超過百萬元百貨禮券、VR體驗券、電影票、住宿券、藍芽卡拉OK音響等好禮，活動期間累積消費滿2,000元，還能加碼抽保時捷電動車，相關資訊可搜尋「新北振興加倍奉還」活動官網查詢。