管中閔不連任台大校長太震撼　但這個人「雀躍三丈」

▲管中閔宣布不續任後，好心情都寫在臉上。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台大校長管中閔今天（23日）無預警在校務會議上宣布不續任台大校長，消息震撼各界，但對外公布消息後，管中閔的好心情寫在臉上，對於媒體詢問相關細節幾乎有問必答，管中閔表示，決定前曾跟家人討論過，太太知道後「雀躍三分」，他也強調，自己身體很好，「看我臉書就知道」，不是不續任的原因。

台大校長遴委會在2018年1月5日選出管中閔為新校長，此後發生長達1年的卡管事件，讓管中閔延後到隔年1月8日才上任，管中閔任期預計到2023年1月7日，任期還有14個月，但卻在今天校務會議上無預警宣布，不續任台大校長。

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管中閔表示，很多人聽到消息應該很驚訝，他主要考慮是年齡，若成功連任，第二任任期年齡太大，而且台大應該世代交替，任期還有一年多，自己還可以做很多事，會請主秘啟動新校長遴選工作。

會後媒體連訪管中閔，宣布消息的管中閔如釋重負，好心情寫在臉上，詢問心情是否比較輕鬆，管中閔雖然嘴巴說「永遠保持戰鬥性」，而且面對媒體詢問幾乎有問必答，不像以往對媒體有戒心。

不過，外界不免揣測管中閔身體是否有狀況，才不想連任，管中閔則笑著說，自己都有健身，硬舉可以超過70公斤，「你們覺得我身體有問題嗎？」還說「請參閱我臉書照片」。

至於當初下決定不連任台大校長，是否跟家人談過？管中閔表示，有跟家人談過，太太知道後心情「雀躍三丈」，至於卸任之後規劃，管中閔笑著說：「就是一般老師。」