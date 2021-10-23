美腿妹「打工換宿」被摸問：多少錢包養　打槍老闆後立刻被趕走

▲女網友指控老闆偷拍腿照。（圖／爆料公社）



記者崔子柔／綜合報導

一名女網友指控，她今年8月間到南投埔里某旅店打工換宿，沒想到老闆追求她失敗，隔天就把她趕走，還拍她穿短褲露腿的照片，問她「多少錢可以包養？」，文章曝光後，還釣出其他受害者稱曾被老闆要求睡他房間。

原PO指出，老闆曾稱讚她身材好、腿很美，至少3次當著她的面拍她的腿，「我覺得不舒服，但老闆只是笑笑的，沒有想要刪掉的意思，後來甚至未經同意就把照片PO到旅店的粉專」，後來嚴肅地要求刪除，但老闆也沒有向她道歉，老闆的好友甚至多次藉機觸碰她的腿。

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原PO提到，老闆曾在她煮飯時摸她的手，「當下我覺得非常噁心，感覺我的手爛掉了」，後來有次叫他乾女兒幫忙告白，還說老闆已經算過2個人的命，適合在一起，她聽完馬上拒絕，沒想到當晚12點老闆就傳訊息要她走人，內容包括「反正也沒有工作，你也做得很爛」，她隔天早上7點多就離開，老闆又傳訊息說「傳錯人了」，讓她看了相當傻眼。

▲女網友貼出對話。（圖／爆料公社）



原PO指出，老闆先前就莫名找她去問感情狀況，還曾開玩笑說「多少錢可以包養？」，甚至要求她坐在老闆床旁邊等，「建議大家不要來這間應徵小幫手，整個環境都在物化女性，打工換宿時真的要好好保護自己！」

文章PO出後，還有其他女網友透露自己也曾受害，「老闆說因為雙十連假客人包棟，要求我去睡他房間！」，該名受害者的父親也留言表示，「（老闆）還辯說那是備品室！他房間也就是備品室，意圖不軌還想撇清」。