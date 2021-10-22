入夜「暴跌10°C」　各地低溫一次看！周末下雨範圍再往南擴大

▲台灣上空雲多，北北基宜持續有豪大雨。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

今日東北季風影響下，北台灣整天濕涼，夜晚低溫約17度，而中南部日夜溫差達10度左右，白天高溫30度，早晚低溫則下跌至20度，入夜外出要特別注意，明後兩天東北季風持續發威，降雨範圍更大，連中南部都有降雨機會。

氣象局課長林秉煜表示，今日大台北地區、基隆北海岸、宜蘭、花東有明顯雨勢，中部山區、南投、彰化也有零星雨勢。氣象局持續發布豪雨特報，提醒今日基隆北海岸有局部大雨或豪雨，桃園、台北、宜蘭地區及新北山區有局部大雨發生的機率，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲。

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▲▼氣象局發布陸上強風特報、豪雨特報。（圖／氣象局）

在溫度方面，北台灣整天感受濕涼，白天高溫僅約20度，夜晚低溫則約17到19度，中南部、台東地區白天約27到30度，入夜低溫則只有20到22度，溫差達10度左右。明天天氣型態與今日類似，且降雨範圍還會更廣，中南部也有零星雨勢。

氣象局也發布陸上強風特報，台南以北、東部、東南部、蘭嶼、綠島、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至10級強陣風，東北部沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，可能出現3到4米浪高。

▲北台灣持續有雨，周末中南部降雨機率也較高。（圖／氣象局）



濕涼天氣將持續到周日，下周一東北季風減弱，各地天氣逐漸回穩、氣溫回升。此外，現在到明年二月出現反聖嬰現象機率高，不過從過往正常年、聖嬰年、反聖嬰年來看，反聖嬰年的平均溫度不一定偏低，甚至有偏暖趨勢出現，與全球暖化有關，冬季氣溫主要需觀察北方是否有明顯冷空氣南下。